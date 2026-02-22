Asesinan a una mujer en su vivienda en el municipio de San Luis, Tolima

Tolima

Las autoridades del Tolima investigan un caso de sicariato que se registró sobre el mediodía del sábado 21 de febrero en el municipio de San Luis, población donde fue asesinada de varios impactos de arma de fuego una mujer de aproximados 40 años.

Según conoció Caracol Radio, la víctima fue identificada como Deyanira Rivera Lugo, persona que se encontraba en su vivienda cuando fue herida de muerte por parte de sujetos que se movilizaban en un motocicleta.

Debido a la gravedad de las lesiones Rivera Lugo murió en el lugar del ataque sicarial, mientras que los responsables de este homicidio escaparon en la motocicleta que se movilizaban, aunque existen versiones de residentes del sector que indican que los delincuentes se habrían caído, lo que ocasionó que cada uno tuviera que escapar con rumbo distinto.

Este hecho genera conmoción en el municipio de San Luis donde la comunidad pide establecer los móviles y dar con el paradero de los responsables de este homicidio.

En la última semana se han registrado cerca de 10 casos de muertes violentas en los municipios del Tolima, lo que ha generado preocupación no solo entre las autoridades sino en la comunidad que pide investigación para cada uno de los hechos.