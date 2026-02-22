Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 feb 2026 Actualizado 21:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena reporta normalidad en su operación

La terminal aseguró que algunos retrasos en vuelos se deben estrictamente a la dinámica de aerolíneas

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena informó que la terminal aérea opera con normalidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Algunas cancelaciones registradas en las últimas horas, según el concesionario obedecen a decisiones operacionales y técnicas adoptadas directamente por las aerolíneas, en el marco de sus protocolos de seguridad.

Las compañías aéreas se encuentran coordinando la atención a los pasajeros. “Desde el aeropuerto continuamos brindando acompañamiento en la terminal y trabajando articuladamente con las autoridades para garantizar el orden y la adecuada atención a los viajeros”, dijo OINAC, encargado de operar el aeropuerto.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir