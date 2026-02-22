Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena reporta normalidad en su operación

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena informó que la terminal aérea opera con normalidad.

Algunas cancelaciones registradas en las últimas horas, según el concesionario obedecen a decisiones operacionales y técnicas adoptadas directamente por las aerolíneas, en el marco de sus protocolos de seguridad.

Las compañías aéreas se encuentran coordinando la atención a los pasajeros. “Desde el aeropuerto continuamos brindando acompañamiento en la terminal y trabajando articuladamente con las autoridades para garantizar el orden y la adecuada atención a los viajeros”, dijo OINAC, encargado de operar el aeropuerto.