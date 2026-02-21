Últimos días de Panaca Viajero en Arjona- Bolívar: habrá presentaciones hasta el domingo

Panaca Viajero continúa en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona, luego de tres días que han estado marcados por la masiva participación de familias bolivarenses, el entusiasmo de la niñez y el reencuentro con el campo como escenario de aprendizaje y recreación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante estos primeros días, niños y niñas han interactuado con animales, participado en actividades pedagógicas y vivido experiencias que acercan el mundo agropecuario a la vida cotidiana. El ambiente ha estado caracterizado por el asombro, el juego y la curiosidad, consolidando este espacio como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre comunidad, territorio y tradición.

La iniciativa, liderada por la Gobernación de Bolívar y Comfenalco, ha permitido que familias de distintos municipios disfruten de una experiencia gratuita y que todas las generaciones conecten con el trabajo campesino y el respeto por la naturaleza.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó el impacto positivo de la jornada en el territorio:

“Panaca Viajero ha demostrado que el bienestar también se construye desde el encuentro y el aprendizaje. Ver a nuestras familias disfrutando, aprendiendo y reconectando con el campo confirma la importancia de seguir descentralizando experiencias de calidad para nuestros municipios”.

Panaca Viajero continuará hasta el domingo 22 de febrero, en jornada continua desde las 9:30 a.m. hasta las 8:00 p.m., por lo que aún hay tiempo para que más familias se sumen a esta experiencia que ha transformado, por unos días, a Arjona en una muestra viva del campo en la ciudad.

La invitación es abierta: aprovechar estos dos últimos días, asistir en familia y vivir una jornada de aprendizaje, recreación y contacto directo con el campo en un espacio gratuito pensado para todos los bolivarenses. Quienes no cuenten con su manilla de acceso, podrán acercarse al Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona y solicitarlas en la entrada.