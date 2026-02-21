Tragedia familiar en San Roque: tres personas fueron encontradas sin vida dentro de una casa

San Roque- Antioquia

Un lamentable hecho ocurrió en el municipio de San Roque en el Nordeste de Antioquia. Tres integrantes de una misma familia fallecieron dentro de una vivienda del área urbana. Llevaban varios días desaparecidos y la policía los encontró luego de una búsqueda.

La situación, aunque no está ligada a un hecho que involucre grupos armados ilegales, sí tiene consternada a la población ante el hecho. Según el reporte del alcalde Luis Alejandro Villegas Cano, el fallecimiento de estas personas habría sido provocado por los adultos, lo que fue lamentado por el mandatario. Al parecer, y es la primera versión, el esposo tenía unas deudas que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Lastimosamente, el padre de familia, según versiones que tenemos por parte de la comunidad, presuntamente tenía, pues, como muchas complicaciones económicas en el municipio y en otros municipios, y nos enteramos del suceso. La propietaria del apartamento donde estaban viviendo, donde la familia estaba adeudando ya más de cuatro meses, pues manifiesta a la policía que no los vio desde hace mucho tiempo y que ella necesita abrir el apartamento. La policía lo que hizo fue, pues, ir al apartamento, abrir la puerta y, lastimosamente, ahí encontramos las tres personas”.

De manera preliminar, se ha logrado indagar por otras fuentes consultadas que, presuntamente, la deuda del padre de familia ascendía a unos 80 millones de pesos, lo que lo tenía bastante preocupado. De la familia se sabe que el menor de edad tenía once años, además de la mamá y el padrastro del niño. Las causas de la muerte están siendo investigadas, aunque ya se tiene una hipótesis por la forma como encontraron los cuerpos.

¿Qué sabe de la familia?

El alcalde manifestó que las víctimas no eran del municipio, que hacía algún tiempo habían llegado al territorio y que el hombre se dedicaba a oficios varios; además, señaló que la familia tenía parientes conocidos, por lo que están tratando de localizar a sus seres queridos.

Canales de ayuda y atención

El mandatario, bastante compungido por esta tragedia familiar, recordó que su administración cuenta con diferentes canales para atender la salud mental de las personas que estén atravesando por problemas, para evitar que este tipo de situaciones sucedan; recuerda que los profesionales expertos están dispuestos las 24 horas. Recalca que esta ayuda es totalmente gratuita.

“Queremos fortalecer los canales de comunicación que tiene la administración municipal para que todos los sanrocanos acudan, busquen ayuda en todos esos canales de salud pública. En el hospital, la administración municipal tiene más de doce psicólogos de manera atenta para todas estas situaciones. Yo creo que antes de llegar a un hecho tan lamentable como el que sucedió, es vital buscar ayuda. Desde la administración municipal reafirmamos ese compromiso que tenemos con el tema de la salud mental”, agregó el mandatario.

Este hecho ha generado consternación en la población.