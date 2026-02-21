Policía de Bolívar realizó operativos de control en Costa Azul y barrio Sur de Magangué

Bajo el manto de la noche y con presencia firme en las calles, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, a través de todas sus capacidades humanas y tecnológicas, desplegaron un operativo en los sectores de Costa Azul y barrio Sur, en Magangué, adelantando actividades de registro a personas, control a vehículos y verificación de antecedentes para prevenir cualquier hecho que altere la tranquilidad ciudadana.

El despliegue policial, visible en esquinas, vías principales y sectores residenciales, buscó no solo ejercer control, sino también enviar un mensaje de cercanía y acompañamiento a la comunidad, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad de estos barrios.

Durante las intervenciones, los uniformados sostuvieron diálogos con residentes y comerciantes, escuchando sus inquietudes y recordando la importancia de la denuncia oportuna como herramienta clave para anticiparse al delito y fortalecer la convivencia.

Estas acciones hacen parte de las estrategias focalizadas que viene desarrollando la institución para impactar los factores de riesgo y consolidar entornos seguros, especialmente en horarios nocturnos, cuando se intensifican los patrullajes preventivos.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales en los barrios de Magangué para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Estos controles nocturnos nos permiten anticiparnos a cualquier hecho delictivo y brindar mayor tranquilidad a la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía reiteró que estos operativos continuarán realizándose de manera constante en Costa Azul, barrio Sur y otros sectores priorizados, con el fin de mantener presencia activa y disuasiva frente a cualquier conducta que afecte el orden público.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes a seguir trabajando de la mano con la Policía Nacional, fortaleciendo la confianza institucional y promoviendo la cultura de la legalidad para que Magangué continúe siendo un territorio seguro para todos.