Nuevo resultado en carreteras de Bolívar: cayó encomienda con 2.000 dosis de marihuana tipo creepy

No pasó el filtro. En un puesto de prevención vial ubicado en el corregimiento de Gambote, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte y en coordinación con la Infantería de Marina, halló en un bus de transporte público —bajo la modalidad de encomienda— un cargamento de aproximadamente 2.000 dosis de marihuana tipo creepy.

Según las investigaciones, el alijo venía procedente del departamento de Sucre y tenía como destino la ciudad de Cartagena, donde, al parecer, sería distribuido en entornos urbanos.

Este resultado se suma a los operativos adelantados en los diferentes corredores viales del departamento de Bolívar, donde en la última semana la Policía Nacional ha logrado detectar y sacar de circulación cerca de 15 mil dosis de sustancias alucinógenas, afectando las rentas criminales y evitando su llegada a las comunidades.

“Seguimos intensificando los controles en las vías del departamento para contrarrestar el tráfico de estupefacientes y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos resultados reflejan el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento de Policía Bolívar.