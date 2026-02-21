Hasta 22 de febrero pueden postularse auditores de sistemas en Cartagena para elecciones de Congreso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un último llamado a las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral en Cartagena para que postulen a sus auditores de sistemas antes del cierre del plazo, fijado para este 22 de febrero.

La autoridad electoral reiteró la importancia de realizar este proceso dentro de los tiempos establecidos, con el propósito de garantizar un ejercicio democrático respaldado por la transparencia, la legitimidad y el acompañamiento técnico necesario durante las distintas etapas de la jornada electoral.

Las postulaciones deberán realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, disponible en el sitio oficial del CNE. Para ello, las organizaciones interesadas deben ingresar con sus credenciales asignadas, acceder al módulo de actores electorales, seleccionar la opción “auditor de sistemas” y diligenciar el formulario correspondiente.

Los auditores de sistemas cumplen un papel fundamental en el proceso electoral, al verificar el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas. Su labor es de carácter técnico y de acompañamiento: no reemplazan a las autoridades electorales ni toman decisiones, pero contribuyen a fortalecer la vigilancia, la transparencia y la confianza en el manejo, consolidación y procesamiento de la información electoral.

El CNE Colombia reiteró su compromiso con la modernización del sistema electoral y con la promoción de una participación responsable por parte de las agrupaciones políticas y organizaciones de control ciudadano. La supervisión técnica y la participación activa, destacó la entidad, son claves para fortalecer la confianza en los comicios y consolidar los principios democráticos en el país.