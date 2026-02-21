Foro académico Tierra Vida y Sociedad en Cartagena: conozca el balance de la actividad

Colombia dio inicio a la agenda previa de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) con la Conferencia Internacional Tierra, Vida y Sociedad, un espacio de deliberación académica y política que posiciona la Reforma Agraria como eje estratégico para enfrentar las crisis climática, ambiental y alimentaria que impactan de manera desproporcionada a los pueblos rurales del mundo.

En un contexto global marcado por la degradación ambiental, el aumento del hambre y la concentración de la tierra, el foro reafirmó que la Reforma Agraria no es una discusión histórica superada, sino una política estructural contemporánea indispensable para garantizar sostenibilidad territorial, justicia social y estabilidad democrática.

El evento, realizado en la Universidad de Cartagena, reunió a referentes internacionales del movimiento campesino, la investigación agraria y la gobernanza global de la tierra.

Participaron Morgan Ody, secretaria general de La Vía Campesina; Darío Fajardo, uno de los investigadores agrarios más destacados de Colombia; Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de la UNDROP; Ward Anseeuw, del Observatorio Global de la Tierra de la FAO; y Dionicio Canahui, representante del International Indian Treaty Council ante la FAO.

Las intervenciones coincidieron en señalar que los actuales desequilibrios territoriales —concentración de la propiedad, presión extractiva, expansión desordenada de monocultivos y vulnerabilidad de economías campesinas— constituyen factores estructurales que profundizan la crisis climática y la inseguridad alimentaria.

Reforma Agraria: una política para reordenar la relación entre sociedad, territorio y naturaleza

En el debate trascendió la defensa declarativa de la Reforma Agraria y la situó como una herramienta estratégica de reorganización territorial. Se planteó que redistribuir y democratizar el acceso a la tierra implica también:

● Impulsar sistemas agroecológicos que reduzcan emisiones y restauren suelos.

● Proteger la biodiversidad mediante modelos productivos de base campesina e indígena.

● Fortalecer la soberanía alimentaria frente a la volatilidad de mercados internacionales.

● Generar arraigo territorial como factor de paz y estabilidad social.

En este marco, la academia fue convocada a desempeñar un papel central.

Los panelistas señalaron que la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles requiere investigación aplicada, diálogo entre saber científico y saber territorial, formación interdisciplinaria y construcción de políticas públicas basadas en evidencia.

La universidad, se afirmó, no puede ser observadora neutral de la crisis: debe convertirse en aliada estratégica de los procesos de transformación rural, acompañando técnicamente la implementación de reformas, evaluando impactos ambientales y fortaleciendo capacidades locales.Debate global y justicia territorial.

En el segundo panel, el académico sudafricano Mnqobi Ngubane, del Departamento de Sociología de la Universidad Nelson Mandela, advirtió sobre las profundas asimetrías del sistema económico global y la necesidad de que los pueblos rurales mantengan una agenda activa en defensa de sus territorios y derechos colectivos.Durante la jornada se abordaron además:

● El enfoque agroecológico como horizonte de transición productiva.

● La concepción integral de la tierra como territorio de vida y no solo como factor de producción.

● Las barreras estructurales en el acceso a la titulación rural.

● El diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria.

Con esta primera jornada, Colombia consolida la ICARRD+20 como un espacio de debate de alto nivel que articula movimientos sociales, academia, organismos multilaterales y gobiernos en torno a una agenda común: construir un nuevo pacto global por la tierra, la vida y la justicia territorial.

La agenda académica continuará hasta el 22 de febrero, fortaleciendo la discusión sustantiva que marcará el desarrollo de la Conferencia en los próximos días.