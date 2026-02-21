El Festival de Música Colombiana celebra 40 años

La historia de un sueño que se convirtió en leyenda es el lema de la edición n.° 40 del Festival de Música Colombiana, uno de los festivales más importantes del país.

En 2023, los Duetorres fueron los ganadores de “Príncipes de la Canción” reconocimiento que se entrega en el mismo Festival de Música Colombiana. Fue a través de este que se dieron a conocer y pudieron llegar a una generación que poco escucha música tradicional colombiana, pero también al corazón de las generaciones que crecieron con este género musical.

Ellos resaltan la importancia de asistir a todos estos eventos, porque allí se pueden resaltar todas esas canciones que son parte de la historia e identidad colombiana y, por medio de estas canciones, se puede recordar a los padres y abuelos.

El evento de lanzamiento se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo de 2026 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Las boletas se pueden adquirir por medio de Tu Boleta.