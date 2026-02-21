Ecuador inicia conversaciones con EE.UU. tras cambios en su política arancelaria

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, aseguró que el país activó “de inmediato” los canales formales de comunicación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles.

Jaramillo afirmó en su cuenta de X que Ecuador actuará con “responsabilidad y rigor técnico” para proteger los intereses comerciales del país, “dentro del proceso de negociación en curso”.

“Este proceso continuará dentro de los marcos normativos e institucionales establecidos y en coherencia con la agenda bilateral”, añadió.

Estas declaraciones se producen después de que la Corte Suprema de Estados Unidos concluyera que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no permite al presidente imponer aranceles.

La justicia estimó que la norma fue utilizada de forma indebida para justificar gravámenes bajo la figura de una emergencia nacional.

No obstante, el presidente Donald Trump anunció la aplicación de un arancel general del 10 % a las importaciones, que este sábado aumentó a un 15 %, y adelantó que su Gobierno utilizará otras vías legales, entre ellas el código comercial aprobado en 1974, para sostener la política arancelaria.

La semana pasada, el ministro ecuatoriano indicó que el Acuerdo Comercial Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) que Ecuador y Estados Unidos prevén suscribir en las próximas semanas es “un primer gran paso” hacia un tratado de libre comercio.

Según explicó en la televisión Ecuavisa, la entrada en vigor del ART permitiría que cerca del 50 % de las exportaciones ecuatorianas ingresen de inmediato con un arancel del 0 %.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares.