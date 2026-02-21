Cony Jeréz promueve la participación política infantil en Colombia

Cony Jeréz es una periodista que ha centrado su trabajo en el comportamiento y el desarrollo de los niños dentro de la sociedad colombiana.

En medio de una temporada electoral como la que atraviesa el país —con las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo— hay un grupo poblacional al que no siempre se le presta la atención política adecuada: los niños, niñas y adolescentes, quienes muchas veces quedan por fuera de las conversaciones democráticas. A través de una ruta informativa que recorre distintas regiones, principalmente Antioquia, menores entre los 8 y los 17 años participan en espacios pedagógicos donde aprenden cómo funciona el Congreso, para qué sirve una Asamblea y cuáles son las ramas del poder público en Colombia.

Los niños son conscientes de la sociedad en la que viven. Piden que la violencia no siga marcando el rumbo del país, que los adultos asuman mayor responsabilidad frente al cuidado de la naturaleza y que la salud mental haga parte de la agenda pública. También reclaman educación emocional, que les permita reconocer y gestionar sus emociones. En otras palabras, piden una sociedad emocionalmente más responsable.

La niñez es el presente del país. Si se quiere avanzar hacia una mejor infancia en Colombia, el trabajo debe comenzar ahora. Para Cony Jeréz, varios países europeos son referentes en materia de derechos de la niñez, aunque advierte que no todos los contextos son iguales y que las necesidades sociales y políticas varían.

Desde 1991 se han promulgado normas que buscan proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, persisten preguntas sobre la efectividad de la justicia en casos de violencia infantil. Parte del desafío, señala, está en que como sociedad no siempre se garantiza la protección integral de sus derechos. También implica revisar las propuestas de los candidatos, verificar si contemplan políticas claras para la infancia y si cuentan con el presupuesto necesario para ejecutarlas: a nivel internacional se recomienda destinar el 1,16 %, mientras que en Colombia la cifra ronda el 0,8 %.