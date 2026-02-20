UBPD recupera al menos 11 cuerpos en zona rural del Meta: Fosa común más grande en el departamento

Encuentran la fosa común más grande de Meta. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Colombia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó la localización y recuperación de al menos once cuerpos que se encontraban inhumados en un área a campo abierto, en zona rural del departamento del Meta.

De acuerdo con el equipo de investigación en el territorio, los restos habrían sido enterrados entre los años 2004 y 2005, en el contexto del conflicto armado. Se trata de la fosa común más grande que ha sido hallada en este departamento.

La UBPD informó que la articulación con la comunidad fue clave para consolidar hipótesis sobre los posibles sitios de interés forense y robustecer la investigación humanitaria.

Diez días de prospección en zona de difícil acceso

Para precisar la ubicación del lugar, el equipo realizó varias visitas previas a un sector rural ubicado a unas cinco horas de Villavicencio. En el terreno identificaron hundimientos y alteraciones en la superficie que sugerían posibles inhumaciones.

La coordinadora de la Regional Oriente de la UBPD, Adriana Mercedes Pestana, explicó que la acción requirió una evaluación minuciosa de los riesgos de seguridad tanto para el equipo técnico como para la comunidad, debido a la compleja situación de orden público en la zona.

Las labores de prospección se desarrollaron durante diez días en enero pasado. La antropóloga forense Luisa Ruge Velasco señaló que la geografía representó uno de los mayores desafíos de la misión.

La Unidad también destacó que fue fundamental la coordinación entre las áreas de antropología, topografía, geofísica y criminalística para el estudio del terreno, el despeje del área y el reconocimiento de estructuras óseas y elementos asociados.

La mayor inhumación colectiva en campo abierto en el Meta

Juan Camilo Patiño, antropólogo del equipo en el Meta, precisó que, hasta el momento, los restos corresponderían al menos a once individuos.

Sin embargo, también fueron halladas estructuras óseas aisladas que deberán ser analizadas por Medicina Legal para determinar si el número de víctimas se mantiene o podría aumentar.

Según el histórico de intervenciones forenses en esta zona del departamento, el equipo considera que este hallazgo podría corresponder a la mayor inhumación colectiva de cuerpos a campo abierto identificada hasta ahora por la entidad en el Meta.