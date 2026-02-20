TransCaribe tendrá desvíos este domingo 22 de febrero por Media Maratón del Mar

Ante los cambios viales que se implementarán en Cartagena este domingo 22 de febrero, por la realización de la Media Maratón del Mar, TransCaribe activará varios desvíos en algunas de sus rutas, para garantizar la mayor cobertura posible y minimizar las afectaciones a sus usuarios, durante el desarrollo del importante evento deportivo.

Estos desvíos estarán activos desde el inicio de la operación, y hasta que se autorice la apertura de las avenidas Venezuela y Blas de Lezo, y se normalice la circulación en Bocagrande, lo que se estima, se dará después de las 9:00 a.m.

Durante este lapso, no habrá servicio en las estaciones Centro ni Bodeguita, así como en algunos paraderos del Centro Histórico.

“Desde TransCaribe, invitamos a nuestros usuarios a programar con antelación sus viajes, conociendo los cambios viales y desvíos que se implementarán, y a estar atentos y activar las notificaciones de nuestras redes sociales y nuestro Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” para conocer en tiempo real cualquier novedad”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

RUTAS T101, X101, X102, X103, X104 Y X106

En sentido Portal – Centro:

Entre 6:00 a.m. y 6:45 a.m., los buses retornarán en la Glorieta de San Felipe, tras hacer su última parada en la estación Lo Amador.

Después de 6:45 a.m., los bues llegarán hasta la India Catalina, y girarán a la izquierda en Puerto Duro, tomando el antiguo Puente Heredia (Calle 30) y la Carrera 17 hasta el Castillo de San Felipe, donde retomarán su recorrido habitual sobre el carril solo bus en la Avenida Pedro de Heredia.

Se dejan de cubrir: las estaciones Centro y Chambacú. Se implementará una parada provisional en Puerto Duro después de 6:45 a.m.

RUTAS T103 PORTAL – BOCAGRANDE Y X105 CIUDADELA 2000 – BOCAGRANDE

En sentido Portal – Bocagrande y Ciudadela 2000 – Bocagrande:

Buses girarán a la derecha a la altura de la India Catalina, tomando hacia Las Tenazas, y luego la Avenida Santander. Ingresarán a Bocagrande por la Carrera 1 (Avenida del Malecón), hasta la Calle 6, donde girarán por el Hotel Almirante, para retomar su recorrido habitual en la Carrera 2 (Avenida San Martín) a la altura de Río Casino.

En sentido Bocagrande – Portal y Bocagrande – Ciudadela 2000:

En el Bancolombia de la Carrera 3, los buses girarán a la izquierda por la Calle 9 hasta la Avenida San Martín, siguiendo en contraflujo hasta el Hospital Naval.

Se dejan de cubrir las estaciones Centro y Bodeguita. Ambas rutas harán paradas provisionales en: diagonal al CAI de la entrada de Bocagrande, frente a Plaza Bocagrande, frente al Hotel Decameron, frente al Hotel Costa del Sol, frente a Torrecaribe II, diagonal al Hotel Almirante.

RUTA T102 PORTAL – CRESPO

En sentido Portal – Crespo, los buses saldrán al carril mixto luego de pasar la estación Chambacú, y tomarán hacia Las Tenazas, para empalmar su recorrido habitual en la Avenida Santander a la altura de Megatiendas.

Se dejan de cubrir: la estación Centro, y los paraderos del Centro Histórico.

RUTA C001 CIUDADELA 2000 – MANGA - CENTRO

La Ruta C001 activará varios desvíos en sentido Ciudadela 2000 – Centro. En los primeros servicios, los vehículos realizarán su retorno operacional en el Subway de Manga (carrera 18), e iniciarán en ese punto su recorrido en sentido Centro – Ciudadela 2000, por la Calle 25 (Calle Real).

Una vez se habilite el retorno bajo el Puente Román, los siguientes servicios de la Ruta C001 realizarán allí su retorno. Esto, hasta que se realice la apertura del Puente Román y la Calle del Arsenal.

Se dejan de cubrir los paraderos: Saludarte, Fátima (DADIS), Iglesia Tercera Orden, Muelle de los Pegasos, Parque de la Marina, Centro de Convenciones, y Manzana 17 lote 48.