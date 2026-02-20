Rocha se posiciona como un modelo de autogestión ambiental

El corregimiento de Rocha, en Arjona, ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad. Un equipo de Guardias y Gestores Ambientales, recientemente certificados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), se tomó las calles y zonas críticas de la localidad para ejecutar una jornada integral de limpieza y educación ciudadana.

La jornada no se limitó a la recolección de basura; sino la realización de campaña de sensibilización “puerta a puerta”. Los guardias explicaron a los vecinos los riesgos ambientales y de salud pública que conlleva la mala disposición final de residuos líquidos y sólidos, promoviendo hábitos que garanticen un entorno limpio para las futuras generaciones.

Estos Guardias y Gestores Ambientales, tras culminar un riguroso proceso de formación por Cardique y la Guardia Ambiental de Colombia, han reafirmado su compromiso con la protección del ecosistema local y por ello decidieron hacer masiva y extensiva una campaña ambiental para mitigar los impactos negativos generados por la inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos que venían afectando la salud ambiental del corregimiento.

El grupo de guardias, que forma parte de una red estratégica de aliados de Cardique y de la Guardia Ambiental, fue capacitado específicamente en vigilancia y control ambiental y busca empoderar a los habitantes de zonas rurales para que se conviertan en los primeros respondientes ante desafíos ecológicos en sus propias comunidades.

“La protección del medio ambiente es un compromiso de todos. Estas acciones son el inicio de un cambio profundo en nuestra relación con el entorno. El objetivo es asegurar que Rocha sea un referente de prácticas sostenibles en la región de Bolívar”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental de Colombia.

La labor de la Guardia Ambiental de Colombia en esta región de Bolívar se consolida como un brazo operativo vital para la conservación. Estos hombres y mujeres, miembros de la misma comunidad, actúan como guardianes permanentes de los recursos naturales, demostrando que la formación técnica sumada al amor por el territorio es la fórmula para el cambio real.