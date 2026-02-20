Precio del dólar en Venezuela para HOY 20 de febrero de 2026: cierran los mercados con alza

De fondo: Refinería petrolera operando en medio del atardecer, junto a una imagen traslúcida del dólar (Cortesía: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de comercio de dólares para el cierre de la tercer semana de febrero, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

El balance de estos últimos días deja la aprobación de la ley de amnistía, varios anuncios de reuniones entre mandatarios con Delcy Rodríguez y nuevas licencias para que petroleras internacionales importen equipamiento y comercialicen crudo en el país.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 20 de febrero de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el viernes 20 de febrero el dólar se cotizará en 402,33430000 bolívares (VES), significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el día anterior (398,74560000 bolívares).

Este aumento aplica también para las principales divisas internaciones. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 472,83131604 bolívares.

472,83131604 bolívares. Yuan chino: 58,28228937 bolívares.

58,28228937 bolívares. Lira turca: 9,19303965 bolívares.

9,19303965 bolívares. Rublo ruso: 5,2467414 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 20 de febrero de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Activo: 456,8927 para compra - 407,2675 para venta

456,8927 para compra - 407,2675 para venta Banco Mercantil: 456,1195 para compra - 498,1714 para venta

456,1195 para compra - 498,1714 para venta Banesco : 402,6028 para compra - 417,4020 para venta

: 402,6028 para compra - 417,4020 para venta Bancamiga: 402,6943 para compra - 405,6880 para venta

402,6943 para compra - 405,6880 para venta Banco Exterior: 427,7994 para compra - 424,1097 para venta

427,7994 para compra - 424,1097 para venta Otras Instituciones: 432,2144 para compra - 432,5561 para venta

Maurel & Prom consigue licencia petrolera

Luego de reportarse durante esta semana el creciente interés de la petrolera francesa Maurel & Prom por comenzar operaciones en Venezuela, se conoció de la mano de la agencia internacional Reuters que ya habrían conseguido una licencia de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Ante esta noticia, tanto altos cargos del gobierno de Venezuela como de la petrolera avanzan planes para adelantar las fases de desarrollo necesarias.

Recuérdese que durante este tiempo estuvieron en negociaciones directas con la presidenta Delcy Rodriguez junto a la ya autorizada Repsol. La petrolera española ya habría conseguido importar crudo bolivariano para refinarlo, caso que parece también busca Maurel & Prom.

Parlamento aprobó la Ley de Amnistía de la mano de Delcy Rodríguez

Después de varios debates dados en la Asamblea Nacional, finalmente fue aprobada la Ley de Amnistía, la cual perdona los crímenes políticos expedidos desde 1999, el primer año en el cargo del expresidente Hugo Chávez. Esto significa uno de los avances judiciales más importantes para la excarcelación de presos políticos en el país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, se mostró ante los medios en el Palacio de Miraflores y afirmó sentirse “muy complacida” por la aprobación de la ley tras reunirse con la comisión que hará seguimiento al proceso de amnistía, en un encuentro en el que también participaron el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

También pidió tanto al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la reforma del sistema de justicia que se le dé “máxima celeridad” a la aplicación de esta medida, permitiendo flexibilidad para el perdón de presos políticos que tengan crímenes relacionados.