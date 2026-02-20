Ministro de Salud anunció especialistas, obras y millonarias inversiones en Turmequé y Ventaquemada

Gobierno nacional viabilizó segunda etapa del centro de salud de Ventaquemada con inversión superior a los 5.000 millones de pesos.

Boyacá

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó los municipios de Turmequé y Ventaquemada, donde verificó proyectos en marcha y anunció nuevas inversiones en infraestructura, dotación y fortalecimiento de los servicios de salud.

Durante su recorrido por Turmequé, el ministro inspeccionó las adecuaciones realizadas en el Hospital Baudilio Acero, que permitieron evitar la evacuación del centro asistencial, cuyas instalaciones tienen cerca de 98 años de antigüedad.“Hace un año el ministro había visitado el hospital cuando estábamos en proceso de evacuación. Gracias a los recursos asignados, realizamos adecuaciones que nos permitieron seguir funcionando con seguridad”, aseguró la gerente del hospital, Zulma Estupiñán.

El ministro también verificó los avances de la construcción del nuevo hospital, obra que presenta un 30 % de ejecución y una inversión de 14.250 millones de pesos.“Estas inversiones buscan garantizar que la comunidad tenga servicios de salud dignos, seguros y oportunos, sin necesidad de desplazarse a otras ciudades”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo

Otro de los anuncios fue la llegada de especialistas mediante equipos básicos de atención.“Vamos a contar con ginecólogo, médico familiar, psiquiatra y pediatra, con recursos garantizados inicialmente por 10 meses”, explicó Estupiñán, quien agregó que los recursos podrían llegar entre abril y mayo.

Asimismo, se confirmó la adquisición de una nueva ambulancia que estaría disponible a finales de marzo, así como la viabilización de un vehículo extramural para fortalecer la atención en zonas rurales. En materia de dotación, el hospital adelanta un proyecto cercano a los 1.440 millones de pesos para modernizar los equipos biomédicos, incluyendo un ecógrafo.

Segunda etapa del centro de salud en Ventaquemada

En su agenda, el ministro también anunció la viabilización del proyecto para la construcción de la segunda etapa de la ESE Centro de Salud de Ventaquemada, con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos.

El alcalde Oscar Camilo Montañez destacó el trabajo articulado con el Gobierno nacional.“Esta es una gran noticia que nos llena de felicidad y esperanza. La viabilización de este proyecto demuestra que cuando trabajamos de manera articulada, los resultados llegan. Seguiremos gestionando para que Ventaquemada tenga servicios de salud dignos y oportunos”, expresó

Con la ejecución de esta segunda etapa se proyecta ampliar significativamente la capacidad instalada del centro asistencial, con servicios de urgencias, hospitalización, rayos X, ecografías, mamografías y una sala de partos que también funcionará como quirófano.