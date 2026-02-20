La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 evidencia avances y retos en sectores claves de Cartagena

La ciudadanía en general identifica oportunidades de mejora en seguridad, empleo y salud

El programa Cartagena Cómo Vamos presenta los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana2025, un ejercicio que recoge lo que piensan y creen los cartageneros sobre su calidadde vida, las condiciones de la ciudad ylos principales temas que deben ser priorizados.

Los resultados permiten identificar tanto avances como desafíos, y se consolidan como una herramienta clave para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestiónpública.

“La Encuestade Percepción Ciudadana 2025 nos entrega una radiografía clara de cómo viven y que esperan los habitantes de Cartagena de su ciudad. Estos datos permiten orientas decisiones, priorizar inversiones y fortalecer la articulación entre actores públicos y privados para mejorar a la calidad de vida. La voz de la ciudadanía es fundamental para construir una Cartagena con más oportunidades para todos”, señalo Eliana Salas, directora del programa.

Clima de opinión: solo el 35% de los cartageneros cree que la ciudad va por buen camino.

En 2025, el 35% de los cartageneros considera que las cosas van por buen camino, una caída de 14 puntos frente a 2024 cuando era 49%.

Los estratos medios registran el mayor pesimismo, con apenas el 30% que percibe que la ciudad va por buen camino, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años concentran la mayor esperanza, con 43% que considera que las cosas van bien en Cartagena.

Salud: principal prioridad para la ciudadanía

El 65% de los ciudadanos identifica la salud como el tema que requiere mayor atención. El 52% se declara satisfecho con el serviciorecibido, mientras que los tiemposde espera y el acceso a medicamentos son los aspectos con mayores oportunidades de mejora.

Educación: acceso y calidad desde la mirada de los hogares

Del 80% de los hogares que tuvo algún miembro intentando acceder al sistema educativo, el 31% identificaron barreras, principalmente por falta de recursos económicos.

El desempeño docente es el componente mejor valorado por la ciudadanía (68% de satisfacción), mientras que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) registra el menor nivel de satisfacción (46%).

Seguridad: percepción ciudadanía y convivencia

El 16% de los cartageneros manifiesta sentirse seguro en la ciudad, mientras el 53% indica sentirse inseguro.

Además, el 63% considera que en la ciudad no se respetala vida, lo que reflejaretos en materia de convivencia y seguridad.

Movilidad y espacio público: avances y retos en la experiencia urbana

La satisfacción con el transporte se ubica en 53%.

El transporte informalmoviliza al 40% de los ciudadanos, mientrasTranscaribe es utilizado por el 20% de la población, de los cualesel 30% se declara satisfecho, en cuanto al espacio público, la satisfacción con escenarios deportivos alcanza el 58% y con parques el 41%.

Ambiente: calidad del entorno y cambio climático

El 51% de los ciudadanos manifiesta insatisfacción con los niveles de ruido en la ciudad. Además, 6 de cada 10 habitantes han percibido cambios en el clima en los últimos tres años,lo que posiciona el tema ambiental en la agendapública.

Participación y confianza: retos para el fortalecimiento del tejido social

El 87% de los ciudadanos no participó en espacios institucionales durante 2025 y el 75% no solo hizo en espacios de la sociedad civil.

En términos de confianza, el 78% confía en su familia, mientras el 40% expresa desconfianza hacia otros ciudadanos.

Gestión Pública: percepción ciudadana sobre las instituciones

La favorabilidad del alcalde Dumek Turbay alcanza el 74%, sin embargo, se marcan diferencias entre la imagendel alcalde y la percepción sobre su gestión,donde el 52% la califica como buena, bajando 8 puntosrespecto al 2024.

El 52% de los ciudadanos califica su gestión como buena, mientras el Consejo Distrital registra una favorabilidad del 30%.

La ciudadanía cartagenera se muestra polarizada frente a la evaluación de la inversión pública, con un 33% satisfecho con este aspecto y una proporción igual en la insatisfacción.

“Hoy más reafirmamos el poder de la información para tomar mejores decisiones y construir, entre todos, una Cartagena más equitativa, segura y con mayores oportunidades para todos.” afirma Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Los resultados de la EPC 2025 constituyen una base para orientar acciones, priorizar inversiones y fortalecer la articulación entre actores públicos, privadas y sociales. Desde Cartagena Cómo Vamos se retira el compromiso con la generación de información confiable y pertinente para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de vida en la ciudad.