Incautaron ocho kilos de marihuana tipo creepy en Magangué, Villanueva y Arjona

La ofensiva contra el microtráfico sigue dando resultados. Durante la última semana, uniformados de la Policía Nacional de Colombia desplegaron operativos en distintos municipios y corredores viales del departamento, logrando incautar 8 kilos de marihuana tipo creepy, que fueron sacados de circulación antes de que pudieran ser distribuidos en sectores urbanos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Magangué, Villanueva y Arjona, donde los controles permanentes y las labores de patrullaje permitieron detectar movimientos sospechosos y evitar que la sustancia llegara a las calles.

Con esta incautación, las autoridades resaltaron que se evitó que el estupefaciente llegara a manos de niños, niñas y adolescentes, protegiendo a la comunidad y afectando directamente las economías ilegales dedicadas al tráfico local de drogas.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades operativas en municipios y carreteras para cerrarles el paso a las economías ilegales. Estos resultados demuestran que no bajamos la guardia en la protección de la vida y la convivencia en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los operativos se desarrollaron mediante puestos de control, registro a personas y vehículos, así como actividades de inteligencia que permitieron ubicar la sustancia y dejarla a disposición de la autoridad competente para su respectivo análisis y proceso judicial.

La Policía reiteró su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra el tráfico de drogas e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso, recordando que la colaboración de la comunidad es clave para seguir cerrándole el cerco al delito.