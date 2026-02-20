“Hoy Ibagué está entre las 10 ciudades más competitivas”: Johana Aranda

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, reveló unas cifras positivas cifras que tienen que ver con la dinámica económica que están generando los eventos deportivos, culturales y el turismo para la ciudad.

“El turismo nacional crece a un 5.2% y saben cómo crece Ibagué, crece a un 8.5%, es la ciudad que más crece en Colombia. No es Medellín, no es Barranquilla, es nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

Por otra parte, aseguró que la conectividad aérea también se ha visto impactada al aumentar el número de pasajeros que se movieron en un 87%, siendo la ciudad qué más creció.

“Cuando llegue solo teníamos vuelos de Avianca, fueron muchas las reuniones, muchas las puertas que se tocaron, en el mes de febrero a un mes de estar en el Gobierno, logramos conquistar el corazón de la Aeronáutica Civil y de Latam para que llegara a Ibagué”, resaltó la mandataria local.

Por otra parte, sostuvo que se ha presentado un crecimiento de personas que llegan a la ciudad vía terrestre del 40%, mientras que la cifra de visitantes extranjeros creció en un 32%.

“Hoy Ibagué está entre una de las 10 ciudades más competitivas de Colombia gracias al movimiento turístico, gastronómico y cultural, porque no hay industrias. Nos tocó visibilizarnos de otras maneras y el deporte ha sido una, me siento inmensamente orgullosa de lo que se ha logrado, somos destino deporte del papis”, resaltó.

¿Qué viene en la conectividad aérea para Ibagué?

La alcaldesa, Johana Aranda, aseguró que espera seguir trabajando para que se mejoren las condiciones del Aeropuerto Perales, por lo que tendrá una reunión el próximo 26 de febrero con el nuevo director de la Aeronáutica Civil.

“Yo no he parado de tocar puertas así me las cierren, les llevo lechona, tamal, bizcochos, de todo para que me abran las puertas y me escuchen, necesitamos dos tareas, que entren en funcionamiento las luces PAPI y levantar la mano para sean más vuelos”, puntualizo Johana Aranda.