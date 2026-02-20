Golpe al Clan del Golfo en San Jacinto: capturan a tres presuntos integrantes

En un operativo adelantado por la Policía Nacional a través del GAULA, en coordinación con inteligencia policial y el grupo de Operaciones Especiales GOES, fueron capturados en el municipio de San Jacinto, Bolívar, tres presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del “Clan del Golfo”.

Los detenidos, conocidos con los alias de “El Diablo” o “El Negro”, “El Chino” y “La Crespa”, fueron sorprendidos en diligencia de allanamiento y registro, donde las autoridades les atribuyen delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

De acuerdo con las investigaciones, alias “El Diablo” sería el encargado de dinamizar las finanzas ilícitas en la zona, administrando recursos provenientes del microtráfico y presuntas extorsiones, además de usar su vivienda como punto de acopio de armamento y logística para evadir la acción de las autoridades. También es investigado por su presunta relación con hechos violentos en los Montes de María y registra antecedentes judiciales.

Durante el procedimiento se incautaron una libra de pasta base de coca, un arma de fabricación artesanal, una escopeta, cartuchos calibre 16, cinco celulares, $450 mil en efectivo y dos especies de fauna silvestre —un mono tití y un loro cabeza amarilla— que estaban en poder de los capturados.

Los tres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación jurídica.

“El trabajo articulado de nuestras unidades sigue golpeando las finanzas y la capacidad criminal de los grupos armados organizados en el departamento. Continuaremos adelantando operaciones para garantizar la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.