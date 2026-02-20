Escritora Nacha Newball, con cinco nominaciones en Premio Verso Dorado 2025

La escritora y gestora cultural Nacha Newball Jiménez, miembro activo del Gremio Poético Colombiano desde hace tres años, fue nominada en cinco categorías en la IV versión del Verso Dorado 2025, uno de los certámenes poéticos más destacados del colectivo.

Newball ya había sido reconocida en 2024 con la nominación a mejor poesía social por su poema “Leslie Mucutuy”. En esta nueva edición, la poeta del Caribe Colombiano vuelve a sobresalir entre cientos de participantes de todo el país, consolidando su trayectoria literaria.

“Es un logro importante para las letras estar en esta convocatoria, en la cual poetas del país exponen su trabajo y, entre más de mil ilusiones y versos, se destaca la persistencia, la disciplina y la constancia en la participación”, expresó la escritora, quien aseguró que estas nominaciones representan un nuevo reto en su carrera y una oportunidad para alcanzar un galardón.

Categorías nominadas

La autora fue seleccionada en las siguientes categorías:

Poema del año: “Huele a esperanza”

Poema social: “Niña”

Poema costumbrista: “Bajo el cielo creole”

Mejor soneto: “Soneto a la paz”

Mejor poema étnico: “Fruta de pan”

De acuerdo con la organización, los poemas nominados rinden homenaje a la mujer raizal, la familia y a Colombia. En particular, la poesía social de Newball plantea una firme defensa de los derechos de las niñas, con un mensaje contundente de rechazo al maltrato y la violencia sexual bajo la consigna de “Ni una más”.

Actualmente, la convocatoria se encuentra en la fase de evaluación pública, luego de que un jurado internacional seleccionara a cinco nominados por categoría. Los finalistas se enfrentan ahora a la votación del público, que podrá elegir sus poemas favoritos a través de un enlace habilitado por la organización.

Los ganadores del Verso Dorado 2025 se darán a conocer en abril de 2026, fecha en la que se espera que la poeta caribeña obtenga un nuevo reconocimiento para las letras colombianas.