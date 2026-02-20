En persecución Policía de Cartagena capturó a presunto atracador

Un nuevo golpe contra la delincuencia fue propinado por uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, con la captura en flagrancia de un sujeto que presuntamente hurtó un celular de alta gama en la zona norte de la ciudad.

Gracias a la información aportada en tiempo real por la comunidad a las patrullas de vigilancia, con las características y la ruta tomada por los supuestos delincuentes, se desplegó un plan candado que culminó con la captura de uno de los implicados en la calle principal del corregimiento de La Boquilla, quien resultó herido en un glúteo en el intercambio de disparos, siendo llevado a un centro asistencial.

El capturado fue identificado como ‘Raul’, de 28 años, señalado de intimidar con arma de fuego a un ciudadano y hurtarle un celular iPhone 14 Pro Max, valorado en 4 millones de pesos, el cual fue recuperado.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo revólver, con tres cartuchos y una motocicleta marca Bóxer, puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial. El otro delincuente que participó en el hecho, logró huir.

En lo transcurrido del presente año, han sido capturadas 1.086 personas por diferentes delitos y se han incautados 83 armas de fuego, en planes de registro y control desplegados para la disrupción del delito.

“Continuamos trabajando de la mano con las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, a través de estrategias como el ‘Plan Bastión’. Esta es una de nuestras misiones fundamentales como Policía Nacional de Colombia”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.