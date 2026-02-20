DJ Dever, artista principal para apertura de Plaza de Variedades de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay anunció a DJ Dever como el artista principal para la gran fiesta de apertura de la Plaza de Variedades, ubicada dentro del Parque Espíritu del Manglar.

Después de unos días de descanso y de compartir con su familia, tras una muy difícil situación que atravesó el artista cartagenero, el alcalde le ha anunciado a él mismo, personalmente, que será quien ponga a gozar a todos los que lleguen mañana a la Plaza de Variedades.

“Para un gran espacio como este, un espacio renovado, bonito, para los cartageneros y visitantes hay que tener un artista de talla internacional y quien más que DJ Dever para abrir este nuevo espacio”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Deverson Ríos agradeció al alcalde Dumek Turbay por siempre brindarle la confianza y, mucho más, en la apertura de un espacio como la Plaza de Variedades.

“El alcalde siempre me ha tenido en cuenta para todos los eventos y, en el desafortunado hecho, siempre estuvo presente y muy pendiente, no solo de mí y mi familia. Le tengo mucho respeto y por eso le he dicho que sí, que estaré en esta inauguración”, expresó DJ Dever.

Los visitantes a la apertura de la Plaza de Variedades podrán gozar de los grandes éxitos de DJ Dever y el Passa Passa, con un show garantizado de luces, bailarinas, buen sonido y, por supuesto, el espacio completo que estará a disposición de los cartageneros, visitantes nacionales y extranjeros.