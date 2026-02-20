Cayó banda señalada de atracar buses en la Cordialidad entre Cartagena y Barranquilla

En un operativo adelantado por la Policía Nacional a través de la policía judicial de Tránsito y Transporte Bolívar, fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como “Los PROMAX”, dedicada —según las autoridades— a la piratería terrestre y al hurto a pasajeros en la Ruta Nacional 9006, vía La Cordialidad.

Los detenidos fueron identificados como Yeison Andrés Palacio Córdoba, quien registra 15 anotaciones judiciales por delitos como hurto, hurto calificado, porte ilegal de armas y acceso carnal violento, y Luis José Pérez Villareal, notificado en centro carcelario, con 15 anotaciones por tráfico de estupefacientes, hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. En total, ambos suman 30 registros judiciales.

De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2024 los señalados venían afectando la seguridad en el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla, especialmente en jurisdicción de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa, donde abordaban buses intermunicipales y, mediante intimidación con armas de fuego, despojaban a conductores y pasajeros de sus pertenencias.

Tras cometer los atracos, descendían en zonas rurales y huían hacia barrios periféricos de Cartagena para evadir a las autoridades.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Seguimos adelantando acciones investigativas para proteger a los usuarios de las vías y cerrar el paso a las estructuras delincuenciales que afectan la movilidad y la tranquilidad en el departamento. Este resultado envía un mensaje claro contra la criminalidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.