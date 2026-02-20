Camilo Pérez, celebra 20 años al aire como un referente del periodismo deportivo colombiano

Con 20 años de experiencia como talent, anchor y presentador, su carrera se ha movido entre la televisión nacional colombiana y las grandes pantallas del periodismo deportivo internacional, con cubrimientos de mundiales de futbol, Juegos Olímpicos y competencias de primer nivel en distintas disciplinas deportivas. Así lo registra su currículo profesional, donde también sobresale un dato que resume su volumen de trabajo: más de 5.000 horas en directo y transmisiones para audiencias de toda Latinoamérica.

Su historia profesional comienza en Bogotá. Entre 2006 y 2010, Pérez se formó en la dinámica diaria del periodismo: reportajes, informes y el aprendizaje constante de la calle y la sala de redacción. Él mismo lo recuerda como un punto de partida determinante: “Comencé trabajando en un noticiero, allí estuve 4 años, hice reportajes, informes y me formé como periodista en Bogotá”. Esa etapa le dio método, disciplina y una base editorial que luego llevaría a escenarios internacionales.

En 2010 se trasladó a Buenos Aires para integrarse al gigante ESPN Latinoamérica, un salto que consolidó su proyección regional. Durante cuatro años fue anchor de noticias deportivas y una de las caras visibles de SportsCenter para el continente. “Llegué y estuve como Anchor News los 4 años, presentaba para Latinoamérica el noticiero deportivo”, afirma. En este canal amplió su rango profesional: comentó partidos de Copa del Rey, Premier League, UEFA Europa League y fútbol argentino, además de participar en múltiples programas. Uno de los hitos de ese periodo fue su participación en extensas jornadas de cubrimiento durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde asumió maratones de transmisión en vivo. En paralelo, se afianzó como comentarista de ciclismo en competencias como el Giro de Italia y la Vuelta a España, sumando experiencia en un deporte que exige contexto, lectura táctica y memoria de largo plazo.

En 2014 regresó a Colombia para trabajar como presentador y anchor del noticiero deportivo y participó como panelista en espacios de análisis y debate sobre el fútbol colombiano. Fue una etapa de consolidación local, con presencia en cubrimientos de instancias definitivas del campeonato y seguimiento permanente a equipos y torneos del país, según detalla su historial laboral.

En 2017 dio un nuevo paso en televisión informativa al ingresar a otra importante cadena como presentador de deportes y news anchor de la sección. Su rol implicó la responsabilidad diaria de ordenar la agenda deportiva y llevarla al público general, sin perder precisión ni contexto. En ese periodo realizó coberturas presenciales de alto impacto, entre ellos el Mundial de Rusia 2018 y los Juegos Bolivarianos 2017, experiencias que fortalecen su perfil como periodista de campo y de estudio, capaz de responder tanto al ritmo del directo como a la exigencia del reporte internacional.

Entre 2020 y 2024, Pérez integró el sistema de medios públicos, donde participó en procesos de creación y fortalecimiento de contenidos deportivos en televisión y radio.

Detrás del recorrido profesional hay una motivación personal que él mismo pone en primer plano. “Soy un apasionado por los deportes, específicamente por el fútbol y el ciclismo, desde los 8 años amo y vivo por el fútbol”, dice, y no lo plantea como una frase de ocasión: lo acompaña con una memoria detallista de campeones, plantillas, figuras y hechos históricos. Ese vínculo con el deporte, sumado a una experiencia sostenida en medios de referencia, explica por qué su perfil se ha mantenido vigente en un entorno donde la credibilidad se prueba todos los días.

Camilo Pérez cuenta una carrera que coincide con lo que muestran sus credenciales: “Mi sueño de niño era ser presentador de deportes, estar en un mundial de fútbol, estar en radio, TV, trabajar en canales internacionales, y poder disfrutar y vivir de mi pasión”. Hoy, ese sueño se lee como una línea de tiempo cumplida: formación en un noticiero histórico, consolidación continental en medios internacionales, liderazgo en canales deportivos y noticiosos en Colombia, y un cierre reciente en el sistema público con responsabilidades de conducción y construcción de contenidos. Una trayectoria hecha de oficio, pantalla y deporte contado con mirada de periodista y el aval del reconocimiento en todo el continente.