“Volver a Dios con todo el corazón”: el llamado de la iglesia en Cartagena al iniciar la cuaresma

Con el rito de la imposición de ceniza y bajo el mandato bíblico de “volver al Señor con todo el corazón”, la Arquidiócesis de Cartagena dio apertura oficial al tiempo de Cuaresma. Durante la ceremonia litúrgica, el arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa vinculó la reflexión espiritual con la realidad social del territorio al presentar dos ejes de acción solidaria para este periodo: la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes y la iniciativa regional “Santo Pescao”.

Un tiempo para desalojar lo que no es amor

En su homilía, el arzobispo explicó que los 40 días que iniciamos son un camino de purificación para vivir el Misterio Pascual. “Imponemos la ceniza como símbolo de nuestra fragilidad; reconocer que somos agua y polvo es el primer paso de la humildad”, señaló.

Haciendo eco del profeta Joel, Monseñor hizo un llamado a la interioridad:

“Volver a Dios con todo el corazón nos invita a amar a los demás con la misma intensidad. Es necesario desalojar de nuestra vida aquello que no es propio del amor, los ídolos que nos alejan del prójimo, para experimentar la gracia del perdón”

El mensaje central de la jornada estuvo enfocado en la reconciliación; Monseñor Múnera enfatizó que no puede haber paz sin sanar los vínculos humanos. “¡Déjense reconciliar por Dios!” , expresó, invitando a los fieles a pedir y ofrecer perdón para fortalecer el tejido social de nuestro departamento, especialmente en momentos donde las lluvias y las dificultades económicas golpean a los más vulnerables.

Frutos de la cuaresma: Comunicación Cristiana de Bienes y Santo Pescao

Como expresión concreta de los actos cuaresmales: oración, ayuno y caridad, la Arquidiócesis presentó dos grandes campañas que se desarrollarán durante este tiempo:

1. Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes: una respuesta de responsabilidad ante la situación de los más necesitados, canalizada a través de Caritas Arquidiócesis de Cartagena, el programa Banco de Alimentos y las redes de apoyo parroquial.

2. Santo Pescao: una iniciativa que busca visibilizar y dignificar la labor de los pescadores artesanales del territorio. Durante la ofrenda, pescadores del Canal del Dique presentaron una atarraya como símbolo de que la pesca debe ser sinónimo de vida y dignidad en nuestra región Caribe.

“Iniciamos estas campañas en situaciones difíciles, pero la caridad no es una carga, sino el gozo de servir al otro desde la gratuidad”, concluyó el prelado, invitando a la ciudadanía a que este Miércoles de Ceniza sea el inicio de una transformación que impacte positivamente y acompañe con generosidad las realidades de los territorios más apartados de Bolívar.