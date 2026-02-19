Un nuevo moderno colegio Jorge Artel reabrirá sus puertas en Cartagena

La dignificación de la Vía Perimetral y sus alrededores: las obras integrales que anteceden el hito educativo de esta institución

El próximo lunes, 23 de febrero, cuando la Institución Educativa Jorge Artel vuelva a abrir sus puertas, como el primer colegio público con energía solar y completamente transformado para recibir a más de 1.300 estudiantes, lo hará antecedido por un completo plan de acción integral de obras, liderado por el alcalde Dumek Turbay, que le ha devuelto la dignidad a miles de familias cartageneras que residen en los alrededores de la Vía Perimetral y la Ciénaga de la Virgen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El colegio oficial Jorge Artel, muy lejos de ser una obra aislada, reabrirá sus puertas en medio de la transformación social de la que han sido testigos los habitantes de barrios aledaños a la Vía Perimetral, como La Candelaria, La María, El Líbano, La Esperanza y San Francisco. Se trata de comunidades que hoy, tras décadas de olvido, han dignificado su calidad de vida con obras ya entregadas y en ejecución, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con toda la articulación distrital.

Las obras han incluido, entre otros enfoques, la transformación vial y la priorización de la primera infancia y la niñez que, más allá del cemento, se constituyen en muestra palpable de acciones de transformación social:

CDI de la Ciénaga de la Virgen: atención integral para 300 niños y niñas de la primera infancia

El 29 de julio de 2025, en un acto oficial que contó con la presencia de alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz; la gestora social del Distrito, Liliana Majana y la secretaria de Participación, Ana Milena Jiménez, además de la representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hicieron entrega de un espacio más seguro, completamente dotado y funcional para la formación de 300 niños y niñas de la Vía Perimetral y zonas aledañas.

Las intervenciones desarrolladas en el CDI Ciénaga de la Virgen abarcaron mejoras estructurales y de mantenimiento que, desde entonces, han optimizado las condiciones físicas del centro de desarrollo infantil que se encontraba en avanzado estado de deterioro.

Tras 30 años de espera, se hizo realidad la transformación del Callejón Carrillo: 100 familias con movilidad digna

Una vez más en la Vía Perimetral, el 13 de septiembre de 2025, el alcalde Dumek Turbay entregó la anhelada pavimentación del Callejón Carrillo, tras 30 años de espera y promesas incumplidas.

El proyecto, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura dentro de la Fase II de la Rehabilitación de la Malla Vial de Cartagena, transformó 218 metros lineales de pavimento en concreto rígido con un espesor de losa de 22 centímetros, además de la construcción de andenes que permiten un tránsito peatonal seguro.

Esta nueva conexión vial hoy une de manera directa la Avenida Pedro Romero con la Vía Perimetral y facilita la movilidad hacia la Pedro de Heredia, convirtiéndose en una arteria vial estratégica para esa zona de la ciudad.

Uno de los aspectos más relevantes fue la solución hidráulica que se diseñó para resolver un problema histórico de encharcamientos en el punto de unión con la Perimetral.

Calle de los Niños: la conexión vial más larga que una a La Candelaria con Av. pedro Romero y la Vía Perimetral

Como parte del proyecto Vías para la Felicidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, el alcalde Dumek Turbay también hizo realidad la Calle de Los Niños, en La Candelaria.

De manera oficial, el pasado 14 de febrero, la Alcaldía Mayor de Cartagena entregó una obra estratégica que conecta de manera directa la Vía Perimetral con la avenida Pedro Romero.

La intervención comprendió 950 metros lineales de pavimento en concreto rígido, incluyendo la construcción de andenes y cinco callejones, trabajos realizados con especificaciones técnicas que garantizan resistencia, durabilidad y seguridad tanto para vehículos como para peatones. Tres de esos callejones se conectan directamente con el denominado Callejón Carrillo, previamente reseñado.

Esta calle parte desde la Vía Perimetral y llega hasta la avenida Pedro Romero, permitiendo unir dos rutas centrales que durante años no contaban con suficientes puntos de articulación. El resultado es una mejora significativa en los tiempos de desplazamiento, descongestión del tráfico en la zona y mayor seguridad vial para residentes y conductores.

Avanza el Circuito Vial del Norte: ampliación de la Vía Perimetral con la nueva conexión San Francisco - Marginal Juan Angola

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz actualmente también ejecuta el tercer frente de obra del Circuito Vial del Norte, con los trabajos de la nueva vía que conectará la Vía Perimetral con la Marginal del Caño Juan Angola desde las Letras de la ciudad en la curva de San Francisco, una intervención estratégica que mejorará significativamente la conectividad entre las Localidades 1 y 2.

Con este frente en ejecución, cuyo valor es de $6.500 millones, que contempla la construcción de 894 metros lineales de vía nueva paralela a la pista del aeropuerto internacional Rafael Núñez, el Circuito Vial del Norte se ratifica como una realidad que avanza a gran ritmo de manera planificada.

Se verán beneficiados barrios como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, Sietende Agosto, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices, Crespo y toda la ciudadanía en términos prácticos, pues ahora habrá una conexión vía más directa y ágil para ir del sur al norte de Cartagena, especialmente para ir al aeropuerto internacional Rafael Núñez, las playas y el futuro Gran Malecón del Mar.

I. E. Jorge Artel: más de 1.300 estudiantes en un ambiente escolar digno

Desde el próximo lunes, 23 de febrero, cuando la Institución Educativa Jorge Artel vuelva a abrir sus puertas, más de 1.300 estudiantes de la Vía Perimetral y sus alrededores contarán con una moderna infraestructura que, entre sus múltiples bondades, se destaca como el primer colegio público del Distrito que funcionará con energía solar, formación de media técnica, cobertura del 100% del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y escenarios ideales para la práctica de deportes como microfútbol, baloncesto, voleibol y dos cajas de bateo y pitcheo para las promesas del béisbol.

Como un aspecto de gran relevancia, a partir del segundo semestre de este 2026, el colegio contará con oferta de formación universitaria.