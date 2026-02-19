Por hurtar dos celulares, dos presuntos delincuentes fueron capturados en Cartagena

En el marco acciones contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias, capturaron a dos sujetos por el hurto a dos ciudadanos en el sur de la ciudad.

El primer resultado se dio en el barrio de Ceballos, durante una rápida acción de las patrullas de vigilancia, quienes interceptaron a alias “El Luisito”, de 46 años, cuando huía del lugar de los hechos.

En el procedimiento fue recuperado un celular valorado en 1 millón 500 mil de pesos. El presunto responsable del hurto fue señalado por su víctima de haberle robado su equipo móvil.

De igual forma, en el sector de Las Letras, del barrio El Pozón, fue capturado “Oscarito”, de 20 años, quien minutos antes le habría hurtado a un ciudadano un celular valorado en 1 millón de pesos. El equipo móvil fue entregado a la víctima, quien agradeció por la oportuna reacción.

Los capturados y los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

En lo transcurrido del presente año, han sido capturadas 151 personas por el delito de hurto y se han recuperado 242 celulares, en planes de registro y control desplegados por las unidades policiales en las Zonas de Atención.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, invitó a la comunidad a seguir cooperando de manera oportuna con las autoridades para avanzar en la reducción de estos delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.