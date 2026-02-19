Ola invernal deja al menos 3.000 familias damnificadas en el Tolima

Tolima

La directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, reveló que la temporada invernal de 2026 deja por lo menos 3.000 familias damnificadas en el departamento.

La funcionaria explicó que en el Registro Único de Damnificados (RUD) figuran cerca de mil familias registradas oficialmente; sin embargo, la cifra real sería mayor si se tienen en cuenta todas las emergencias reportadas en lo corrido del año.

“Si hacemos el balance en lo corrido del año, tenemos cerca de 3.000 familias afectadas por las lluvias. No podemos hablar únicamente de las mil registradas oficialmente, porque a la Nación se le reportan esas cifras cuando están en el RUD; pero no podemos pensar que son las únicas afectadas, ya que hay más personas en municipios que no han declarado calamidad pública y, por tanto, no están registradas”, explicó Mayorquín.

En ese sentido, se estima que más de 4.000 personas han resultado afectadas oficiamente por emergencias como deslizamientos, derrumbes, crecientes súbitas e inundaciones, entre otras situaciones derivadas de las lluvias.

Si bien el departamento del Tolima no se ha visto tan impactado como otras regiones del país, la funcionaria calificó la situación como “crítica” debido a la saturación de los suelos, lo que incrementa el riesgo de remociones en masa.

“Contamos con un parque automotor fortalecido, pero las condiciones son complejas. Por ejemplo, hay municipios que han reportado hasta 60 deslizamientos. La maquinaria debe desplazarse constantemente y no puede concentrarse en un solo punto, lo que dificulta atender todas las emergencias de manera simultánea”, agregó.

Finalmente, Mayorquín informó que 29 municipios permanecen en alerta naranja por riesgos hidrológicos y siete más por amenaza de deslizamientos. El municipio de Ataco se encuentra en alerta roja por remociones en masa.