No para polémica en el Conservatorio del Tolima: músicos y estudiantes piden respeto

Ibagué

Los estudiantes del Conservatorio del Tolima siguen en pie de lucha por la polémica desatada por la visita del candidato a la presidencia, Abelardo de La Espriella, quién en un video en redes sociales apareció con el rector de la institución, James Fernández, interpretando una canción en la Sala Alberto Castilla.

En diálogo con Caracol Radio, Juan José Rojas, representante de los estudiantes ante el consejo directivo del Conservatorio del Tolima, aclaró que la polémica visita de Abelardo de la Espriella fue solo el detonante que los llevó a protestar por las difíciles circunstancias que afrontan los estudiantes

“Este fue un detonante que nos permitió decir esto nos colmó la paciencia, por eso nos manifestamos presentando nuestras inconformidades, tenemos un pliego de peticiones, pero hemos evidenciado que no se ha respetado, no se buscan las soluciones y por eso salimos a manifestarnos”, dijo Juan José Rojas.

Por su parte la estudiante Evelyn Sequia explicó los motivos que los llevaron a realizar el plantón a lo largo del miércoles 18 de febrero “Una de las principales problemáticas son los espacios físicos, los instrumentos y adecuaciones que se requieren. No contamos con los implementos y garantías, hay instrumentos en mal estado, michas veces no se garantizan los espacios”, dijo Evelyn Sequia.

A la vez la estudiante Ana María Lozano denunció fallas en el funcionamiento del Conservatorio del Tolima e incumplimientos a un pliego de peticiones que presentaron desde el año anterior.

Finalmente, Willington Rodríguez Jiménez, integrante del Consejo Departamental del sector Música, en comunicado a la opinión pública aseguró que lo sucedido ha generado consternación entre el sector de la música en la región.

“La instrumentalización de la cultura con fines electorales: Nos duele y nos indigna profundamente que la música, que es el alma y la razón de ser de nuestra institución bandera, sea utilizada como un simple telón de fondo para una foto de campaña. La Sala Alberto Castilla no es un estudio de grabación para candidatos ni un escenario de proselitismo; es el templo sagrado de la música tolimense, y su uso para estos fines constituye una profanación de nuestra identidad cultural”, puntualizó.