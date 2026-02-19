Más de 31 años de prisión para hombre que asesinó a su pareja sentimental en María La Baja
La decisión judicial se produjo luego de que el procesado de manera libre, voluntaria y asesorado por su abogado suscribiera un preacuerdo
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 31 años y 2 meses de prisión a un hombre quien fue hallado responsable del delito de feminicidio agravado.
Los hechos se presentaron el 22 de enero de 2025 en el corregimiento Retiro Nuevo en María La Baja (Bolívar) donde el hombre, de 34 años, hirió en múltiples oportunidades con armas cortopunzante y contundente a su pareja, a quien luego asfixió hasta causarle la muerte. Posteriormente huyó del lugar.
En cumplimiento de una orden judicial, el agresor fue capturado por la PolicíaNacional, el 2 de febrero de 2025 en Cartagena.
En el fallo se inhabilitó al procesado para el ejercicio de derechos y funciones públicaspor el mismo tiempo de la pena impuesta.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...