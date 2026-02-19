Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 feb 2026 Actualizado 12:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Inmuebles en Getsemaní con irregularidades inmobiliarias serán sellados

La Alcaldía de Cartagena, por medio del IPCC, incrementa controles de patrimonio e impone medidas preventivas de suspensión de obras en el Centro Histórico de la ciudad

Inmuebles en Getsemaní con irregularidades inmobiliarias serán sellados

Inmuebles en Getsemaní con irregularidades inmobiliarias serán sellados

Cumpliendo con su labor misional de control, protección, conservación y vigilancia del patrimonio material, y en respuesta a su estrategia integral de inspección técnica, control normativo y atención comunitaria, la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, durante 2025 realizó 350 visitas de inspección técnica a obras adelantadas en inmuebles con interés patrimonial, lo que representó un 50% más frente al 2024.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Además, se realizaron 183 Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) activos, un 12% más frente al 2024.

Las acciones, focalizadas en el Centro Histórico de la ciudad se adelantaron en San Diego, Getsemaní, área de influencia y periferia histórica (La Matuna, Cabrero, Espinal y Manga). Procurando así la protección del paisaje urbano histórico y la mitigación de riesgos en inmuebles patrimoniales.

Suspensión preventiva de obras en Getsemaní

En ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto 001 de 2003 (numeral 5: control de obra pública y privada en el Centro Histórico, área de influencia y periferia), la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en 2025 adelantó actuaciones de vigilancia y conservación que derivaron en la suspensión preventiva sobre obras de intervención adelantadas en trece inmuebles, algunos de estos ubicados en el barrio Getsemaní, así:

- Inmueble ubicado en Callejón Angosto; C27 10b-73, denominado Casa Éfeso, en este inmueble el IPCC a través de su División de Patrimonio practicó visita técnica de inspección en el segundo semestre del 2025, la cual dio lugar al inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio.

- Inmueble ubicado en Getsemani, Calle de las Chancletas C26 10b-43, 47, en el cual se realizó visita técnica en fecha 05/08/2025; en cumplimiento de lo ordenado en la averiguación preliminar IPCC-Auto-00007-2026.

- Inmueble No. C27 10b-65 denominado Casa Graziani, en el cual se realizó visita técnica durante el segundo semestre de 2025, dando lugar al inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio Nro. 004 de 2025

- Inmueble ubicado en la Calle del Espíritu Santo K10c 29-31, en el cual se realizó visita técnica de inspección en fecha 28/04/2025; con ocasión a la Averiguación Preliminar IPCC-Auto-00014-2025.

En cuanto al acceso a expedientes administrativos, por contener datos sensibles de particulares, los documentos de estas actuaciones no se comparten, en garantía de la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de los involucrados.

El IPCC reitera que toma atenta nota de las denuncias radicadas y de las piezas aportadas a los expedientes, dentro de sus competencias de vigilancia y control para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del Distrito.

El control permanente en el Centro Histórico se articula con diferentes agentes activos del Distrito: Gestión del Riesgo, Inspección de Policía, Secretaría del Interior, Control Urbano y EPA.

Es importante anotar que desde el IPCC también se fortalecen los procesos de cobros coactivos a quienes se identifiquen como infractores de la ley.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir