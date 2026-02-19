Inmuebles en Getsemaní con irregularidades inmobiliarias serán sellados

Cumpliendo con su labor misional de control, protección, conservación y vigilancia del patrimonio material, y en respuesta a su estrategia integral de inspección técnica, control normativo y atención comunitaria, la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, durante 2025 realizó 350 visitas de inspección técnica a obras adelantadas en inmuebles con interés patrimonial, lo que representó un 50% más frente al 2024.

Además, se realizaron 183 Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) activos, un 12% más frente al 2024.

Las acciones, focalizadas en el Centro Histórico de la ciudad se adelantaron en San Diego, Getsemaní, área de influencia y periferia histórica (La Matuna, Cabrero, Espinal y Manga). Procurando así la protección del paisaje urbano histórico y la mitigación de riesgos en inmuebles patrimoniales.

Suspensión preventiva de obras en Getsemaní

En ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto 001 de 2003 (numeral 5: control de obra pública y privada en el Centro Histórico, área de influencia y periferia), la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en 2025 adelantó actuaciones de vigilancia y conservación que derivaron en la suspensión preventiva sobre obras de intervención adelantadas en trece inmuebles, algunos de estos ubicados en el barrio Getsemaní, así:

- Inmueble ubicado en Callejón Angosto; C27 10b-73, denominado Casa Éfeso, en este inmueble el IPCC a través de su División de Patrimonio practicó visita técnica de inspección en el segundo semestre del 2025, la cual dio lugar al inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio.

- Inmueble ubicado en Getsemani, Calle de las Chancletas C26 10b-43, 47, en el cual se realizó visita técnica en fecha 05/08/2025; en cumplimiento de lo ordenado en la averiguación preliminar IPCC-Auto-00007-2026.

- Inmueble No. C27 10b-65 denominado Casa Graziani, en el cual se realizó visita técnica durante el segundo semestre de 2025, dando lugar al inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio Nro. 004 de 2025

- Inmueble ubicado en la Calle del Espíritu Santo K10c 29-31, en el cual se realizó visita técnica de inspección en fecha 28/04/2025; con ocasión a la Averiguación Preliminar IPCC-Auto-00014-2025.

En cuanto al acceso a expedientes administrativos, por contener datos sensibles de particulares, los documentos de estas actuaciones no se comparten, en garantía de la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de los involucrados.

El IPCC reitera que toma atenta nota de las denuncias radicadas y de las piezas aportadas a los expedientes, dentro de sus competencias de vigilancia y control para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del Distrito.

El control permanente en el Centro Histórico se articula con diferentes agentes activos del Distrito: Gestión del Riesgo, Inspección de Policía, Secretaría del Interior, Control Urbano y EPA.

Es importante anotar que desde el IPCC también se fortalecen los procesos de cobros coactivos a quienes se identifiquen como infractores de la ley.