Hasta el 28 de febrero aprovecha el 15 % de descuento en los derechos de tránsito
Estrategia que busca facilitar el cumplimiento de los trámites por parte de los usuarios y promover una movilidad más organizada
Los aportes realizados por los ciudadanos mediante el pago de sus derechos de tránsito se invierten directamente en semaforización, señalización y programas de educación vial, recursos fundamentales para seguir construyendo, entre todos, una movilidad más ordenada y segura.
Cabe recordar que, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, se aplicará un descuento del 10 %; del 1 de mayo al 30 de junio, el descuento será del 5 %. Los pagos pueden realizarse a través de la página web oficial transitocartagena.gov.co o en las ventanillas físicas de las tres sedes de la entidad:
Sede Manga
Lunes a viernes: jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Sede Ronda Real
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Sede Espinal
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se invita a conductores y propietarios de vehículos a aprovechar estos descuentos y se reitera el compromiso institucional de seguir trabajando por una movilidad segura, legal y eficiente para todos los actores viales.
