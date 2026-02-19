Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 04:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Hasta el 28 de febrero aprovecha el 15 % de descuento en los derechos de tránsito

Estrategia que busca facilitar el cumplimiento de los trámites por parte de los usuarios y promover una movilidad más organizada

Hasta el 28 de febrero aprovecha el 15 % de descuento en los derechos de tránsito

Hasta el 28 de febrero aprovecha el 15 % de descuento en los derechos de tránsito

Los aportes realizados por los ciudadanos mediante el pago de sus derechos de tránsito se invierten directamente en semaforización, señalización y programas de educación vial, recursos fundamentales para seguir construyendo, entre todos, una movilidad más ordenada y segura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cabe recordar que, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, se aplicará un descuento del 10 %; del 1 de mayo al 30 de junio, el descuento será del 5 %. Los pagos pueden realizarse a través de la página web oficial transitocartagena.gov.co o en las ventanillas físicas de las tres sedes de la entidad:

Sede Manga

Lunes a viernes: jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Sede Ronda Real

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Sede Espinal

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se invita a conductores y propietarios de vehículos a aprovechar estos descuentos y se reitera el compromiso institucional de seguir trabajando por una movilidad segura, legal y eficiente para todos los actores viales.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir