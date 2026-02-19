Fiscalía en Bolívar lidera estrategias restaurativas para resolución de conflictos

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, con el propósito de implementar mecanismos de solución de conflictos de manera integral, realizará entre el 24 de febrero y el 6 de marzo próximo, una brigada de conciliación masiva en Cartagena.

El evento busca,a través de una justiciarestaurativa, reparar el daño causadoa las víctimas y que los presuntos agresores en delitos querellables asuman sus responsabilidades mediante el diálogo y la concertación ante la Fiscalía.

En la actividad, las personas con investigaciones penalescomo lesiones personales, injuria, hurto, calumnia, abuso de confianza y daño en bien ajeno, entre otros, podrán solucionar y/o terminar de manera anticipada los procesos en su contra.

Se espera que más de 3.000 ciudadanos atiendan la convocatoria hecha por la Fiscalía para que, a través de dinámicas alternativas como conciliaciones o desistimientos por transacción previa de las partes, se promuevan acuerdos justos que fomenten la reconciliación y la reconstrucción del tejido social para lograr una sana convivencia y la vigencia de un orden justo

Para el desarrollo de esta estrategia, que además impacta en el impulso procesal de las investigaciones, Elizabeth Gómez Mejía, directora seccional en Bolívar, ha destacado un equipo de trabajo, entre los que se encuentra la asesora de despacho, un fiscal especializado, tres fiscales localesy un grupo de asistentes de fiscal, quienesse encargarán de atender, gestionar y orientar a víctimas y victimarios.

La jornadase llevará a cabo en las instalaciones de la FiscalíaGeneral de la Nación, calle 66 4-86, sede Crespo, entre las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.