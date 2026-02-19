Felipe Córdoba renunció al aval del Partido Conservador para las elecciones

El excontralor Carlos Felipe “Pipe” Córdoda renunció este 19 de febrero al aval que le dio el Partido Conservador para la Presidencia.

Por lo que continuará con su aspiración con su movimiento, “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”, que logró la recolección de 1’300.000 firmas.

Aseguró que su renuncia se debe a que “hoy no existen garantías para seguir con él proceso” de selección del candidato único del Partido Conservador.

“Las decisiones recientes en el partido, particularmente frente a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta, han modificado sustancialmente las condiciones iniciales bajo las cuales acepté esta invitación”, dijo.

Es de recordar que había una facción del partido que resolvió darle el aval a Carlos Felipe Córdoba, en oposición al senador Efraín Cepeda, quien también tuvo intenciones de competir por la Presidencia.

No obstante, en diciembre Cepeda asumió nuevamente las riendas de la colectividad, y con ello, se redujeron las posibilidades y las mayorías en el Directorio Nacional Conservador para que Córdoba fuera el candidato único del partido.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: