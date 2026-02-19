Entregaron puente Capote para conectar a habitantes de Santa Catalina, Bolívar

Lo que durante años fue una promesa pendiente y una necesidad urgente para cientos de familias hoy es una realidad palpable.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó a Santa Catalina para entregar oficialmente el puente Capote, una obra que no solo restablece la movilidad entre el casco urbano y el corregimiento de Loma de Arena, sino que marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo, seguridad vial y crecimiento económico para el norte del departamento.

Con una longitud de 40 metros y una estructura elevada sobre pilotes diseñada para resistir altos caudales, el nuevo puente reemplaza al antiguo box culvert que había sido arrasado por las corrientes durante temporadas invernales, dejando a comunidades enteras incomunicadas y limitando el transporte de personas, productos y servicios.

Hoy, ese punto crítico se convierte en un símbolo de cumplimiento.

“Con esta obra reactivamos la economía y garantizamos conectividad permanente para nuestra gente”, afirmó el mandatario departamental durante la entrega, resaltando que la infraestructura representa mucho más que concreto y acero: significa oportunidades, seguridad y progreso para la región.

Una deuda histórica que hoy se salda

Durante años, las lluvias convertían este tramo en un obstáculo casi insuperable. Vehículos atrapados, comerciantes afectados y familias aisladas eran escenas recurrentes que evidenciaban la necesidad urgente de una solución estructural.

Según explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Bolívar, Daniel Franco, los estudios técnicos demostraron que el antiguo sistema no tenía la capacidad hidráulica necesaria para soportar el incremento del caudal, lo que provocó grietas, socavación y el deterioro progresivo de la vía.

La decisión fue clara: construir un puente elevado que permitiera el paso del agua sin comprometer la estabilidad vial.

El resultado es una infraestructura moderna que garantiza tránsito seguro durante todo el año, incluso en las temporadas de mayor intensidad climática.

Un corredor estratégico que impulsa economía y turismo

La importancia del puente Capote trasciende lo local. Este corredor conecta la vía de La Cordialidad con Loma de Arena y facilita el acceso hacia Galerazamba, integrándose a la estrategia de impulso turístico que lidera la Gobernación de Bolívar.

Además, dinamiza actividades agrícolas, fortalece el transporte de materiales provenientes de la cantera del sector y abre nuevas oportunidades para el crecimiento turístico, uno de los grandes potenciales del norte del departamento.

Para el alcalde de Santa Catalina, Arnaldo José Beltrán Fontalvo, la transformación ya comienza a sentirse.

“Hoy vemos cómo se están generando empleos y cómo la comunidad puede movilizarse incluso en temporada de invierno, algo que antes representaba grandes dificultades”, aseguró.

Más que un puente: un plan integral para transformar el municipio

La entrega del puente Capote no llega sola. Durante su visita, el gobernador anunció un paquete de inversiones que busca consolidar a Santa Catalina como un nuevo polo de desarrollo regional.

Entre las obras proyectadas se encuentran:

• Pavimentación y mejoramiento de calles urbanas.

• Pavimentación en Galerazamba.

• Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.

• Construcción de una cancha de fútbol en Loma de Arena.

• Dotación de una ambulancia para el municipio.

• Construcción del gran parador turístico de Loma de Arena.

• Ejecución de la vía hacia las playas.

• Mejoramiento del servicio de agua potable.

Estas iniciativas apuntan a una transformación integral que combine infraestructura, turismo, salud y bienestar social, con metas previstas antes de finalizar 2026.

La voz de la comunidad: cuando las obras cambian la vida

Para los habitantes, la obra representa un cambio tangible en su día a día. Alcides Torres Muñoz, mototaxista del municipio, resume el sentir colectivo:

“Antes, cuando llovía, la vía se inundaba y el paso era muy difícil. Hoy podemos trabajar con más seguridad y movernos sin miedo”.

Conductores de carga pesada y ciudadanos coinciden en que la nueva infraestructura mejora la calidad de vida, reduce riesgos y abre oportunidades económicas para quienes dependen del transporte y el comercio.

Un gobierno que apuesta por la conectividad como motor de desarrollo

Con el puente Capote y las obras anunciadas, la administración departamental refuerza su apuesta por la conectividad como eje estratégico para cerrar brechas territoriales, fortalecer economías locales y potenciar destinos turísticos emergentes.

Más allá de la entrega de una infraestructura, Santa Catalina recibe un mensaje claro: la inversión pública puede transformar realidades y devolver esperanza a comunidades que durante años esperaron soluciones definitivas.