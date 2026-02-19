En la 45ª Vitrina Turística de ANATO, Cartagena deslumbrará con un stand de 135 metros cuadrados

Cartagena de Indias se prepara para reafirmar su liderazgo como el destino turístico número uno de Colombia. Con el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo y la Secretaría de Turismo, la ciudad participará en la versión 45 de la Vitrina Turística ANATO, que se realizará del 25 al 27 de febrero en el recinto ferial de Corferias, en Bogotá.

A través de una presencia institucional robusta, la ciudad presentará una oferta que integra a 17 empresas del sector turístico, 7 gremios y entidades y 4 rutas comunitarias, impulsadas por la Secretaría de Turismo.

Un stand donde dialogan la historia y la modernidad

En el Pabellón 4 de Corferias los visitantes se encontrarán con un impresionante stand de 135 m². Este espacio ha sido diseñado como un diálogo arquitectónico y sensorial: una conversación abierta entre la Cartagena Histórica (de murallas y patrimonio vivo) y la Cartagena Moderna (de grandes edificios, náutica y de talla internacional). El objetivo es invitar a los profesionales del turismo a descubrir que la ciudad no es un destino de un solo plan, sino de experiencias múltiples.

“Nuestra participación en ANATO 2026 impulsa la competitividad. Cartagena no descansa en su promoción. Este año resaltaremos segmentos clave como el turismo cultural, deportivo, marino-costero, religioso, cruceros, gastronómico, comunitario, eventos y reuniones, que son motores de desarrollo local. Estar en este escenario, el más importante de negocios turísticos en el país, nos permite fortalecer la cadena de valor y asegurar que los beneficios del turismo lleguen a cada rincón de la ciudad, desde el Centro Histórico hasta nuestras comunidades. Venimos a demostrar por qué somos el destino más importante de Colombia”, afirmó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Una delegación de alto impacto

La presencia de Cartagena en ANATO 2026 destaca por la articulación entre el sector público y privado. La delegación incluye una selección de más de 60 empresarios del sector turístico de la ciudad:

Empresas y operadores turísticos:

• Agencias y operadoras: Incentivamos Colombia, María del Puerto, Gestión Turística Cartagena, Cartagena Cruises, Gematours, Bonavida Catamarán, Lizamar, First Class Experience, Flamante Catamaran y Guianza Express Cartagena.

• Operadores de Eventos: Sabrosura Entertainment (especialista en eventos y convenciones).

• Sector alojamiento y experiencias premium: Hotel Almirante Cartagena, Hotel Sonesta Cartagena, Hotel San Pedro de Majagua, Atolón Beach Club, Hotel Isla del Sol y Hotel Isla del Encanto.

• Rutas Comunitarias: Impulsadas por la Secretaría de Turismo, estarán presentes las rutas de los territorios de Barú, Punta Arena y La Boquilla.

• Gastronomía: El Pasquín de Joaco.

• Gremios y aliados estratégicos: La solidez del destino está respaldada por la Cámara de Comercio de Cartagena, el Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau (CICAVB), y los principales gremios del sector: COTELCO Capítulo Cartagena y Bolívar, ASOTELCA, ACODRES Capítulo Cartagena, AGENTUCOL y ANATO Capítulo Noroccidente.

Turismo comunitario, diferencial en la oferta

Las rutas comunitarias se consolidan como uno de los grandes diferenciales de la oferta turística de Cartagena en ANATO 2026. Desde la Secretaría de Turismo se impulsan experiencias organizadas y comercializables en La Boquilla, Punta Arena y Barú, territorios donde el turismo se construye desde la identidad, el conocimiento ancestral y la relación respetuosa con el entorno natural. Estas rutas integran recorridos por el manglar, gastronomía tradicional, cultura viva y procesos de formación que han permitido estructurar productos competitivos con impacto real en las comunidades.

En La Boquilla, las experiencias alrededor del saber de los bogadores; en Punta Arena, la ruta comunitaria que conecta tradición, territorio y hospitalidad insular; y en Barú acompañados de un proyecto que fortalece la infraestructura, el arte y la sostenibilidad en Ararca y Santa Ana, reflejan una apuesta clara por un turismo que genera ingresos locales y preserva la identidad cultural.

“La consolidación de las rutas comunitarias en Cartagena demuestran que el turismo puede ser una verdadera herramienta de desarrollo territorial. Estamos posicionando experiencias auténticas, sostenibles y competitivas, donde las comunidades son protagonistas y donde el visitante encuentra un valor diferencial que hoy demanda el mercado global”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Cartagena marca la agenda de todo el año

Cartagena presente en el Pabellón 4 con otros destinos del Caribe, realizará importantes anuncios de talla internacional:

• Lanzamiento de la Marca Ciudad que potenciará la promoción turística del destino.

• Presentación de la imagen y agenda oficial de Semana Santa 2026.

• Promoción de los eventos de Turismo Deportivo de talla internacional.