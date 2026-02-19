Conexión Territorio Mío – Parque Heredia, ya alcanza un 80 % de avance

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa avanzando en la ejecución del megaproyecto del Intercambiador de La Carolina. La construcción de la conexión Territorio Mío – Parque Heredia, segunda vía complementaria de la megaobra, ya alcanza un 80 % de avance, consolidándose como una conexión estratégica para mejorar la movilidad en esta zona de Cartagena.

Esta nueva vía, ejecutada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura Distrital, permitirá reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento entre Parque Heredia, Villa Rosita y la Transversal 53 (La Cordialidad), al tiempo que se articula con la conexión Parque Heredia – La Carolina - Ciudad Jardín, recientemente entregada a la ciudadanía.

“Una de nuestras promesas de valor como Gobierno de Cartagena es conectar a una ciudad que recibimos con una malla vial con 20 años de atraso. Cráteres, barro y polvo por todo lado. Hoy, son más de 40 kilómetros de vías nuevas y más de 100 rehabilitados. Esto es más que cemento, es pavimento y concreto que trae progreso, calidad de vida, mejora la movilidad y potencia el comercio, la seguridad, la dignidad ciudadana y el acceso a la salud en comunidades donde el pavimento nunca había llegado. Se trata de reencontrarnos como ciudad a través de una inversión histórica en infraestructura vial, especialmente en lugares desolados y apartados”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación final de la estructura de la vía, que ya se encuentra ejecutada hasta el nivel de subbase. Ademas, se inició la colocación de la capa de base y en los próximos días se procederá a la aplicación de la carpeta asfáltica, proceso que permitirá poner en servicio la vía en las próximas semanas, mientras continúan otras obras complementarias en el sector.

La vía Territorio Mío – Parque Heredia tendrá una longitud aproximada de 690 metros, con dos carriles de circulación (ida y vuelta), construidos con una estructura vial de alta resistencia, diseñada para soportar tráfico constante y garantizar durabilidad a largo plazo. Su diseño incluye capas de soporte, subbase, base y una carpeta asfáltica especializada, bajo estándares técnicos exigentes.

Otros trabajos en el lugar

De manera paralela, se ejecutan intervenciones específicas en el entorno de la Institución Educativa República de Argentina ubicada en la urbanización Villa Rosita, que contemplan la construcción de un carril de incorporación para facilitar el ingreso seguro de vehículos, un acceso a los futuros parqueaderos del colegio y la adecuación de muros de cerramiento, mejorando las condiciones de seguridad vial y de acceso para los estudiantes.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de una ciclo ruta desde el sector de Territorio Mío hasta la entrada del colegio, la cual se desarrollará a un nivel superior al de la calzada vehicular para garantizar su uso adecuado. Esta infraestructura se integrará a un futuro corredor ambiental con arborización e iluminación.

Solución hidráulica a las inundaciones en la Institución Educativa República de Argentina

Uno de los componentes más importantes de esta obra es la solución hidráulica que dará respuesta al histórico problema de inundaciones que ha afectado por años a la Institución Educativa República de Argentina, en la urbanización Villa Rosita.

Como parte del proyecto, se construyen cinco estructuras de drenaje que permitirán recoger y conducir las aguas lluvias desde el entorno del colegio hasta el canal Matute, mejorando de manera sustancial el manejo de escorrentías y reduciendo los riesgos de encharcamientos e inundaciones en esta zona. Esta intervención se complementará con acciones adicionales al interior de la institución por parte del Distrito.

La conexión Territorio Mío – Parque Heredia hace parte de las cinco vías complementarias del Intercambiador de La Carolina, concebidas para garantizar la movilidad durante la ejecución de la obra principal y dejar un legado vial permanente para la ciudad. Con su próxima puesta en servicio, Cartagena sigue avanzando hacia un sistema de movilidad más ordenado, eficiente y seguro.