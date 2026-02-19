Cayó ‘El Walter’, señalado de hurtar una cadena de oro a un turista en Cartagena

En una rápida reacción, las patrullas de vigilancia lograron interceptarlo cuadras más adelante, logrando su detención

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘el Walter’, de 24 años, se produjo casi a la media noche por la calle Tripita y Media, quien minutos antes le había halado una cadena de oro a un turista extranjero. El elemento recuperado, avaluado en más de 10 millones de pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al detenido, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado 1.047 personas por diferentes delitos, entre ellos, 158 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.