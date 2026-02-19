Capturan en Bucaramanga a cabecillas de red de narcotráfico vinculada a ELN: enviaban cocaína a EEUU. Foto: suministrada.

En Bucaramanga, Santander, la Policía Nacional capturó a dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico y lavado de activos vinculada al ELN, quienes eran buscados en 196 países mediante notificación roja de INTERPOL.

El operativo, denominado ‘Operación Imperio’, fue desarrollado el 17 de febrero de 2026 por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con AMERIPOL e INTERPOL Venezuela, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado transnacional.

Entre los capturados está César Pérez Serrano, alias ‘César’, señalado como cabecilla de una plataforma global de narcotráfico. Era requerido por asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Según las autoridades, mantenía vínculos con estructuras del ELN que delinquen en la frontera entre Arauca y Norte de Santander, desde donde se dinamizaban corredores para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Las investigaciones indican que alias ‘César’ coordinaba desde Bucaramanga operaciones logísticas y financieras de la organización, sosteniendo un alto nivel de vida con recursos provenientes del narcotráfico.

En la operación también fue capturada Katiuska Pargas, alias ‘Katy’, solicitada en extradición por lavado de activos y señalada de liderar el componente financiero de la red criminal.

De acuerdo con la Policía, era responsable de ocultar y administrar los recursos ilícitos e ingresarlos al sistema financiero para garantizar la continuidad de las actividades criminales.