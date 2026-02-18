Mueren flamencos en la Ciénaga de la Virgen: investigan posible relación con redes eléctricas

Autoridades ambientales reportaron la muerte de varios flamencos en la Ciénaga de la Virgen, situación que, según información preliminar y testimonios de la comunidad, podría estar vinculada con las redes eléctricas instaladas en la zona.

La empresa responsable de la infraestructura fue contactada para verificar lo ocurrido y adoptar medidas de mitigación.

“Esto tiene que ver con unas torres de alta tensión de ISA y Afinia. Es una situación bastante complicada porque, por un lado, obedece a una de esas barreras que encuentran estas maravillosas aves cuando están migrando desde Venezuela y el Caribe. Al llegar al entorno urbano se encuentran con una serie de retos relacionados con el cableado de alta tensión. En algunos casos también enfrentan afectaciones por aeronaves que sobrevuelan la Ciénaga de la Virgen.” aseguró Mauricio Rodríguez, director del EPA.

El retorno de los flamencos a este ecosistema ha sido considerado un indicador positivo de la recuperación ambiental del cuerpo de agua, pues estas aves migratorias encuentran allí un hábitat propicio durante su recorrido desde Venezuela, La Guajira y algunas islas del Caribe. Sin embargo, su presencia en entornos urbanos implica riesgos adicionales.

“Frente a esta situación nosotros lo que hicimos fue elaborar unos informes con una solicitud a ISA y Afinia para que ellos estudiaran esta situación

Desde EPA-Cartagena se hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados que desarrollan actividades en el área de influencia de la ciénaga para que respeten la fauna silvestre y contribuyan a la protección de este valioso ecosistema.