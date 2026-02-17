Hable con elPrograma

17 feb 2026 Actualizado 02:24

Rayo dejó herido a soldado del Ejército en Popayán mientras prestaba servicio de centinela

El militar fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro.

Ejército

Un soldado del Ejército resultó herido tras la caída de un rayo cuando se encontraba prestando servicio como centinela en Popayán.

Puede leer: Ejercito y Fuerza Aeroespacial entregaron bicicletas a niños en zona rural de Lloró, Chocó

El hecho quedó registrado en video y muestra el momento exacto en que la descarga eléctrica impacta en inmediaciones de un helicóptero militar donde el uniformado cumplía funciones de vigilancia. Tras el impacto, el soldado cae al suelo de manera inmediata.

De acuerdo con información de las autoridades, el militar fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro.

Le puede interesar: Ejército halló arsenal de guerra de las disidencias de las Farc en zona rural de Briceño

El incidente ocurrió en medio de una tormenta eléctrica que se registraba en la capital del Cauca al momento del hecho. El video es analizado como evidencia de lo sucedido y confirma que se trató de un evento natural.

