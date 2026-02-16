Ejercito y Fuerza Aeroespacial entregaron bicicletas a niños en zona rural de Lloró, Chocó

En el corazón del corregimiento de Boraudó, municipio de Lloró, en el departamento de Chocó, la niñez tuvo un brillo diferente: la entrega de unas bicicletas se transformó en la sonrisa de la población, la emoción contenida de los sueños en dos ruedas y la certeza de que los gestos solidarios sí transforman realidades.

Gracias a la donación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 27 niños y niñas del corregimiento recibieron estas bicicletas, con sus respectivos kits de seguridad, “un aporte que no solo facilitará su movilidad y sano esparcimiento, sino que también les permitirá transformar su realidad en cada pedaleo”, señala la institución.

En esta comunidad, que ha enfrentado múltiples desafíos sociales marcados por la presencia de los grupos armados ilegales, cada bicicleta representa más que un medio de transporte, la confianza en un nuevo comienzo, la cercanía institucional y el compromiso con las comunidades más vulnerables.

“Con esta entrega, Boraudó confirma que cuando la fe, la solidaridad y el compromiso institucional caminan juntos, se abren caminos de esperanza y futuro para los niños y para toda la comunidad. Hoy este corregimiento podrá salir de su realidad y soñar en dos ruedas”, agrega el Ejército.