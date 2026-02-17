Persecución policial logró captura de ‘El Pollito’ en Mompox, Bolívar

En medio de un operativo de control, la Policía Nacional de Colombia —a través de sus Zonas de Atención— le puso fin a la carrera delincuencial de alias “El Pollito”, quien fue capturado en el barrio 1 de Mayo por porte ilegal de armas de fuego.

Según versiones de la comunidad, el hombre sería un actor delincuencial conocido en el sector, señalado de hacer de las suyas y generar zozobra entre los residentes.

Al notar la presencia policial, “El Pollito”, dicen que intentó escapar subiéndose a los techos de varias viviendas, pero la rápida reacción de los uniformados frustró la huida y permitió su captura.

Durante el procedimiento le encontraron un arma de fuego de fabricación artesanal, la cual fue incautada de inmediato.

El detenido junto al arma de fuego fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego a la espera que un juez de la República defina su situación judicial.

“Seguimos firmes en las calles y barrios para capturar a quienes afectan la convivencia y sacar de circulación armas ilegales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.