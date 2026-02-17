Partido Oxígeno pidió a la rama judicial ordenar el retiro del cargo del presidente Gustavo Petro

Desde la Plaza de Bolívar, el Partido Oxígeno, en cabeza de Ingrid Betancourt, anunció que interpusieron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarcapara que se ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro.

Según aseguraron, esta decisión debería tomarse luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) definiera el año pasado que fueron violados los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022.

El CNE resolvió una violación de los topes por $5.355 millones de pesos.

Ingrid Betancourt fue consultada sobre si tiene sentido impulsar este proceso cuando faltan pocos meses para que el presidente Gustavo Petro termine su mandato.

Aseguró: “Cuando la Comisión de Acusaciones tenía que investigarlo y lo tenía que condenar no lo hizo. Nosotros consideramos que este sería un precedente muy importante. Si nosotros logramos que le quiten el cargo a Petro, ningún otro presidente ni candidato presidencial se va a atrever en el futuro a financiarse por encima de los topes haciendo trampa”.

Y agregó: “Con Petro la situación es aún más delicada porque nos lleva de lleno al tema de Samper, que en ese momento no se condenó, y hoy Petro está haciendo lo mismo, y es que recibir plata del narcotráfico. Y fíjese lo que pasa cuando un presidente es elegido con plata del narcotráfico: le sirve a los narcotraficantes”.