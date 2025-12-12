España decomisa heroína en pastillas enviada en “ruta novedosa” desde Colombia

El operativo de incautación de la droga incluyó la ayuda de autoridades de Estados Unidos y Colombia. (foto: Cortesía Policía Nacional de España)

La Policía Nacional española, en colaboración con la DEA estadounidense y la policía colombiana, interceptó por primera vez heroína pastillas y desarticuló una organización criminal encargada, presuntamente, de su envío hacia la nación europea.

Las autoridades españolas señalan que “con la operación se ha interrumpido una nueva ruta, no utilizada hasta el momento, de introducción de heroína desde Colombia y han sido detenidas cinco personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, decretándose el ingreso en prisión de todos ellos”.

Nueva ruta de la heroína: de Colombia a España

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, se inició sobre un histórico traficante de heroína conocido por las autoridades.

En esta investigación se determinó que el narcotraficante tenía las reuniones siempre en persona y en un lugar de su confianza: un restaurante de comida rápida ubicado en la ciudad de Madrid. No utilizaba celular ni llegaba directamente al lugar de la cita, sino que realizaba varias paradas para asegurarse que no era seguido.

“Los agentes comprobaron que incluso utilizaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico y evitar así ser reconocido en sus encuentros. Tampoco se desplazaba en su coche, sino que lo hacía en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor”, agregan los investigadores.

Según las autoridades, esta es la primera vez que se detecta esta nueva ruta de envío de heroína desde Colombia hacia España.

Tráfico a plena luz del día

“Una vez identificados y localizados los integrantes de este entramado se estableció un dispositivo policial que culminó el pasado mes de noviembre cuando se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad de Madrid”, indican las autoridades.

En total se logró la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial “como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, ingresando en prisión todos ellos. En los tres registros practicados en la capital madrileña se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT en un monedero virtual de la organización”, cierra la investigación.