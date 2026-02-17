Murió ‘Nakata’ tras recibir ataque sicarial en San Jacinto, Bolívar

Fernando Rafael Fernández Ortega de 40 años es la más reciente víctima fatal de un hecho registrado en los Montes de María. En esta ocasión el municipio de San Jacinto- Bolívar, fue epicentro del ataque sicarial cuya víctima no pudo reponerse de las lesiones con arma de fuego.

De acuerdo al reporte conocido por Caracol Radio, los pistoleros llegaron hasta el barrio Miraflores de esa población, y cuando ‘Nakata’ se encontraba en su vivienda, lo ultimaron dejando el trágico desenlace. En medio de la confusión, los homicidas huyeron a bordo de una motocicleta y hoy son prófugos.

Entre tanto, las autoridades confirmaron que el ahora difunto registra seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2), hurto (01), por violencia intrafamiliar (1) e inasistencia familiar (2), por eso se habla de una posible retaliación.