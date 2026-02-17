Cayó el MiLoto: con estos números un boyacense se ganó $400 millones

El primer ganador de MiLoto en Boyacá se lleva un premio de $400 millones, tras acertar con los números 04, 13, 15, 25 y 37 en el sorteo No. 0486.

MiLoto se consolida como el juego más fácil de jugar, más fácil de ganar, al haber entregado desde su lanzamiento y hasta el 15 de febrero de 2026 más de $43.951 millones en premios, representados en 2.508.741 premios pagados en todo el país.

Aporte al bienestar y la protección de los colombianos

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 15 de febrero de 2026, MiLoto ha destinado más de $18.800 millones al sistema de salud en Colombia, consolidando su aporte al bienestar y la protección de los colombianos.

¿Dónde comprar MiLoto y cómo se juega?

MiLoto está disponible para compra a través de la página web oficial (www.baloto.com), ya sea desde un celular o un computador. También puede adquirirse en más de 43.000 puntos de venta de las redes Su Red y SuperGIROS, ubicados en diferentes regiones del país, así como en cadenas de grandes superficies.

Ahora bien, la mecánica para jugar MiLoto consiste en escoger cinco números distribuidos entre el 1 y el 39 sin repetir ninguno de ellos. Sin embargo, el proceso cambia dependiendo del método con el cual la persona participa del sorteo.

Manual: Puede escoger sus números favoritos para hacer parte de la apuesta.

Puede escoger sus números favoritos para hacer parte de la apuesta. Automático: El sistema le asignará de forma aleatoria los números de la apuesta.

Si una persona logra ganar alguno de los premios que ofrece MiLoto, puede reclamarlo en cualquiera de los puntos Su Red y SuperGiros a nivel nacional.

Siga el paso a paso para jugar MiLoto en línea

Regístrese e inicie sesión con sus credenciales

e inicie sesión con sus credenciales Una vez ingrese a la plataforma, deberá elegir si quiere seleccionar sus números de la suerte de forma manual, eligiendo sus números favoritos o Automáticamente , lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente.

eligiendo sus números favoritos , lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente. Si eligió la forma manual deberá seleccionar 5 números del 1 al 39 sin repetición.

Realizar el pago de la apuesta y listo , deberá esperar los resultados.

, deberá esperar los resultados. Recuerde que este tipo de juego también puede hacerlo directamente en los puntos autorizados en los distintos departamentos. Conozca aquí las sedes.

¿Cuáles son los premios de MiLoto?

Según Coljuegos, el porcentaje del nivel de ventas que se distribuye entre ganadores de la siguiente manera.

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden

5 aciertos en cualquier orden Segundo premio : 4 aciertos en cualquier orden

: 4 aciertos en cualquier orden Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden

3 aciertos en cualquier orden Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Además, hay otro método de ganancia que incluso, incrementa el valor del premio.

