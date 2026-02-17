Gobierno y Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, instalan mesa de diálogo

En un espacio que inició con un llamado expreso a la armonía, el respeto y el diálogo para abordar los requerimientos territoriales por parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, el Gobierno instaló la mesa de negociación que se adelantarán en la Agencia Nacional de Tierras. (ANT).

Según la entidad, los Consejos Comunitarios del Cauca rechazaron los hechos de violencia ocurridos en el marco de la protesta social y los bloqueos registrados en la tarde de lunes 16 de febrero.

“La jornada de hoy da inicio a la mesa correspondiente al sector agricultura, como uno de los ejes centrales del diálogo, en el marco de un trabajo interinstitucional que se desarrollará durante tres días consecutivos. Este escenario cuenta con la participación de una delegación de 20 entidades del Gobierno Nacional, competentes en sectores estratégicos para la atención integral del territorio”, afirma la ANT y la Asociación en un comunicado.

Durante las mesas de diálogo, se abordarán de manera articulada asuntos relacionados con el acceso y la formalización de tierras, las condiciones de seguridad en los territorios, la inversión en el sector social, el fortalecimiento del sector agrícola, el mejoramiento de vías e infraestructura y el acceso a la educación, entre otros temas prioritarios para las comunidades del norte del Cauca.

La mesa es mediada por la Defensoría del Pueblo, la articulación del Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República y cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, garantizando transparencia, garantías institucionales y el respeto por los derechos fundamentales.

Como muestra de voluntad para privilegiar los canales institucionales y avanzar en soluciones concertadas, se acordó el cese de los bloqueos por parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, con el propósito de generar un ambiente propicio para el desarrollo de las jornadas de trabajo.