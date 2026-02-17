Gobierno invierte más de $4.095 millones en Zambrano para conectividad vial

Con obras que transforman la vida en el campo y fortalecen la integración territorial, el Gobierno del Cambio avanza en el mejoramiento de la infraestructura vial rural en el municipio de Zambrano, subregión de Montes de María. A través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han ejecutado y entregado proyectos estratégicos junto a las comunidades, con una inversión total superior a $4.095 millones de pesos.

En la vereda El Callao, zona rural dispersa del municipio, la ART entregó 139 metros lineales de placa huella y una alcantarilla, obra ejecutada de manera comunitaria por la Junta de Acción Comunal. Esta intervención mejora la movilidad, fortalece la conexión con la cabecera municipal y dinamiza el desarrollosocial y económico de la zona. La inversión destinada a este proyecto fue de $362 millones de pesos.

De igual manera, en el marco del compromiso con el desarrollo rural integral, se hizo entrega del proyecto de infraestructura vial en la vereda San Francisco, municipio PDET de Zambrano, liderado por su Junta de Acción Comunal. La iniciativa consta de la construcción de una batea y placa huella en los puntos críticos de la vía que inicia en el kilómetro 17 de la Troncal y se extiende hasta esta vereda.

Con una inversión de $343.758.050, el proyecto incluye la construcción de 132 metros lineales de placa huella, dos losas de aproximación de dos metros cada una y una batea, obras que permitirán optimizar el tránsito, facilitar el transporte de productos agrícolas y fortalecer la integración de las comunidades rurales.

Adicionalmente, en la vereda Capaca se realizó la entrega de importantes obras de infraestructura vial ejecutadas por la Agencia de Renovación del Territorio, a través del Fondo Colombia en Paz. Las intervenciones incluyeron la construcción de 1.493 metros de placa huella, tres alcantarillas, 124 metros lineales de Jarillón y la instalación de 20 señales verticales de tránsito, con una inversión de $3.390 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Cambio ratifica su compromiso con el cierre de brechas históricas, la participación comunitaria y la transformación estructural del campo colombiano, consolidando vías que conectan territorios, fortalecen economías locales y dignifican la vida de las comunidades rurales de los Montes de María.